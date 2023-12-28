南部塑膠機械大廠－頡懋／頡欣公司2023年營運表現優異，除贏得台灣精品獎及鄧白氏台灣第10屆中小企業菁英獎（D&B TOP 1000 Elite SME Award）雙大獎肯定外，公司也正積極研發具備更高效能、可列印出3米大尺寸成品的大型水泥押出3D列印機，預計明年要上市，將搶攻營建市場，勢造成轟動。

頡懋／頡欣指出，該款研發中的EM3-6030-CMT新型水泥押出3D列印機，其列印的成品規格能達到3米，可用以製造出更大型、更堅固的水泥製品，將優先提供建築及景觀設計市場使用，後續還會持續開拓其他用途。

據了解，頡懋公司推出的3D水泥工程列印機，目前最大可列印範圍為3,000／3,000／3,000（X／Y／Zmm），這些列印與押出機皆由伺服馬達驅動，搭配10吋觸控式人機操作介面，可更換20／30mm噴嘴使用，其快拆式料桶使清洗更為容易，列印完成後更具備自動關機功能，幫助用戶節省能源。

頡懋除了積極投入更大型3D水泥工程列印機的研發創新外，由該公司特別開發的「膠粒押出型3D列印機」，可運用在大型塑膠作品的創作上，其優點包括直接利用塑膠顆粒作為原料，來源取得方便，且大幅提高了列印速度，節省了時間與人力成本。無論是列印水泥3D產品或大型塑膠作品，頡懋均可讓用戶實現設計的自由性與彈性，其多樣化的曲線變化突破了傳統工法的限制，讓使用者能夠展現更多元、更精妙的設計意念，打造出獨一無二的創新藝術品。

頡懋強調，該公司長期發展方向為持續研發製造各種不同類型的押出型3D列印機，並豐富成型條件與使用材料的資料庫，力求成為全球膠粒／水泥／類水泥押出型3D列印技術的重要品牌，以引領全球3D列印機產業的發展。

頡懋／頡欣公司於今年度接連奪下台灣精品獎及鄧白氏台灣第10屆中小企業菁英獎等重要獎項，表彰其在塑膠押出機產業領域長達30年的卓越貢獻，透過持續的產品研發與設計，該公司已成為產業的領導先驅，致力於轉型升級並推出多項新產品，如異型材押出生產線、WPC發泡、異型押出生產線、汽車飾條押出生產線等，整體產品的種類豐富度領先台灣同業，機台具備的優異性價比更讓其銷售迭創佳績，行銷足跡已遍及全球110多個國家，銷售數量迄今超過2,300套設備，並不斷擴大其國內外服務範圍，贏得了全球客戶的高度信賴。