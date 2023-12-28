搶充電樁商機，台達電放大絕，除於28日起一連五天舉行的「2024台北新車暨新能源車特展」中，端出最新研發具獨立電表的電動車充電方案，更針對社區電動車充電管理系統，推出雲端訂閱方案，台達電表示，目前雲端訂閱方案已有B2B的客戶，惟客戶名稱無法對外公布。

看好電動車未來前景，台達電於前次法說會中決定，自2024年開始，將電動車部門獨立出來，新增為Mobility（交通）事業範疇，未來電動車事業群的營收以及獲利將清晰可見，苦熬15年的台達電終於在電動車嚐到了獲利的甜美果實。

為擴大戰果，台達積極參展，並於「2024台北新車暨新能源車特展」中，針對社區充電問題提出呼應台電「專設一戶」獨立電表、搭配全區配線規劃的解決方案，同時，也針對社區電動車充電管理系統推出雲端訂閱方案，台達表示，此方案不須綁定，可隨需擴充，因為初期不用花費大量經費購置設備及軟體，讓使用者可以無痛轉換。

台達DeltaGrid智慧電網事業部處長賴宏仁表示，隨著電動車的日漸普及，對應的充電需求也急速增加。然而，眾多電動車車主卻苦於社區無法建置充電樁，或公共場域無法提供足夠便利充電服務，這也是激勵台達針對社區充電提出可靠的解決方案的動能。