英國世界品牌論壇（World Branding Forum）近期公布「2023-2024年世界品牌獎」（2023-2024 World Branding Awards），中華電信從全球40個國家、超過1,500個品牌的激烈競爭中脫穎而出，榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」（Brand of the Year Awards: Telecommunication-Mobile in Taiwan）殊榮，成功為台灣爭光。
除了是台灣唯一獲獎的電信品牌，中華電信更已第九度獲頒該獎，彰顯中華電信全方位的電信服務廣獲消費者肯定，卓越品牌更深受全球消費者信賴。
「世界品牌獎」是由英國非營利組織「世界品牌論壇」舉辦，評審團隊透過品牌價值、公眾網路票選、國際市調機構評比等三大面向進行綜合評分，最終評選出年度品牌，獲獎者均為產品／服務表現優異、正面品牌形象與消費者緊密連結並能引起消費者共鳴之品牌。
中華電信卓越的品牌形象屢獲國際肯定，之前國際知名品牌顧問公司Brand Finance公布「2023全球品牌價值500大」排行榜，中華電信與眾多國際標竿企業一同入選上榜，且表現優異，在電信業中，名列亞洲第7名，更是台灣NO.1，為台灣唯一入榜的電信業者。
中華電信表示，身為台灣電信龍頭，致力成為數位轉型生態系統賦能者和協創者的領導品牌，除具備堅強的科技能力作為實現品牌承諾的後盾，並積極發展人工智慧、大數據、物聯網與區塊鏈等創新科技，落實「永遠走在最前面」的品牌精神，因而屢獲國際品牌獎項肯定。
展望未來，中華電信將秉持「以客戶為中心」的經營理念，透過數據瞭解消費者需求，善用創新技術回應客戶期待，並將推動智慧及創新多元的服務，傳遞最值得信賴的品牌價值。
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