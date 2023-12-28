英業達與友達宣布加入國家新創獎「新創幫投資聯盟」，27日代表簽署締約的英業達集團創辦人暨會長葉國一受訪時直言，國內不僅有台積電這座護國神山，生技業更有許多「富」國神山，若法令能調整、鬆綁，以台灣科技業和AI技術結合生技、生醫，不但能加速產業發展，也會造就很多座的「富」國神山。

近十多年來，不少科技業者投入生技醫療領域拓展新機會，英業達集團亦從生理量測系統一路推展至輸液系統與循環腫瘤細胞檢測系統等產品線。葉國一指出，生技領域有許多潛力新創，英業達加入新創幫投資聯盟，主要就是扮演投資者的角色，或甚是白手起家的他，也願意以投資人身分，協助好的新創創業。

不過他也指出，像英業達這些上市櫃公司受到相關法規限制，針對這些還無法提出完整財報的新創，不能想投就投，所以常由他個人自掏腰包投資，如先前他就曾出手300萬美金、資助一家做血氧相關檢測的新創、「讓他專心做研發」，葉國一坦言，錢為身外之物、他也帶不走，但後續投資有成後，英業達也就有機會能投入。

台灣科技業技術研發與生產量能具優勢，若結合生技、生醫資源，就能加速推動產業發展，尤其應用AI的運算補強加速相關的檢驗速度，能讓過去耗時許久才有結果的檢測，如腫瘤細胞檢測，在數小時裡就有結果。但葉國一也點出，台灣的法規彈性不足、亦未能與時俱進，影響了產業發展。

國家新創獎評審總召楊泮池也指出，台灣推動新藥，從研發到取證平均要花上十年，而取證後再到通路上則還要再4～6年，而時間正是創新研發到進入市場、擴大商模的最大挑戰。

新創幫投資聯盟的成立即是為引進資金與資源，協助把新創資金庫做大，繼於12月初已有國泰金控、富邦金控、台新金控和瑞昱半導體加入後，英業達與友達此回也同聲響應。