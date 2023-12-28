像D-Link這樣以台灣為底蘊的世界品牌，面對競爭洪流，如何創造差異？D-Link友訊科技董事長郭金河表示，「除了創新，別無他法。」
在戮力為人類實現智慧生活願景的同時，D-Link友訊科技一手掌握連網服務品質與材質永續、一手演繹工藝美學。郭金河以今年新推出的AQUILA PRO AI天鷹座系列產品為例，新一代產品不僅具備高度智能、高度彈性的連網品質，在如鷹般流線型雙翼外型下內建了全向式天線，並透過獨特的波束成形（Beamforming Antennas）、SST（訊號持續技術）和CCA（頻道空閒評估）等技術，實現抗雜訊與抗干擾，大幅提高 Wi-Fi訊號品質及強度，讓用戶盡情享受暢快、零延遲的視聽娛樂與居家辦公生活。
同時，以輕盈且親和的睿智白與無限藍為主調，增添紋理飾面，強調優雅，搭配可融入各種室內設計風格的流暢外型，佐以源自老鷹羽翼為圖騰的高效散熱孔，從功能面做到環保，並採用更永續環保的PCR材質，顛覆社會大眾對於連網設備總是沉穩的黑或科技感的金屬色系、配上高冷外型與功能性天線的既定印象，打破外型窠臼，美出新高度，成為網通界最吸睛的焦點。
同時，AQUILA PRO AI天鷹座系列產品突破綠色科技應用，以消費後回收塑料（Post-Consumer Recycled，PCR）再製，同時也讓D-Link友訊科技成為全台灣第一家通過ETSI EN 303 645消費性物聯網網路安全標準驗證的網通公司。AQUILA PRO AI天鷹座系列產品代表的重要成就，不僅是對技術的突破、對環境友善的承諾、亦是展現D-Link友訊科技對資安長期的耕耘和肯定。郭金河志在領導團隊以台灣根基、時尚美學、智慧生活、卓越效能、友善環境等特色形塑優質企業形象，未來也將持續優化產品力、以資安為己任、積極投入社會參與，為多方資源相互串聯搭建橋梁，發揮世界級品牌的正向影響力。
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