友訊科技2023年ESG獲獎佳績

2023年，對D-Link友訊科技（2332）而言是豐收的一年。過去橫掃國際四大設計獎、台灣精品獎等產品類大賞的友訊，在加入台鋼集團後積極耕耘ESG，自2023年起征戰永續發展類獎項，表現不俗。全年度抱回5項產品類、6項ESG相關，共計11項國內／外大獎，朝著「引領智慧生活，共創永續價值」的永續願景不斷精進。

D-Link友訊科技董事長郭金河表示，產品設計與技術素來是D-Link友訊科技的命脈，ESG則是企業掌握未來存續的關鍵。提到ESG，許多人首先想到的就是「合規」；然而，只要比合規多想一步、多做一點，就有機會創造企業專屬的亮點。郭金河以《原子習慣》一書中提到的觀念為例，指出在ESG各面向只要有任何些微的創新或進展，累積起來就能產生驚人的加乘效應。

在環境面向，D-Link友訊科技以提升環保意識、打造綠色企業為使命，積極落實。除了基本的導入ISO 14001環境管理系統、TCFD架構以科學化管理外，更早在2007年即啟動「D-Link Green」計畫，以環保3R為核心，引入禁／限用物質管理、開發產品節能技術、導入易拆解設計以利回收再利用、包裝減量等措施，強化綠色產品設計思維，同時進行危害物質的控管，致力減緩產品對環境的衝擊，實踐對環境的友善承諾。

2022年起D-Link友訊科技進一步啟動「Green Pack」計畫，致力於材質環保化、包裝無塑化及材積最佳化，包括包裝改採用高達85％以上回收紙漿的灰銅紙、減少印刷面積、逐步採用全蔬菜油油墨印刷、簡化產品包裝與塑料包材等，從產品開發、生產的每一環節悉心琢磨，希望消費者在拿到產品的瞬間，即能深刻感受D-Link友訊科技與眾不同的用心。

郭金河認為，企業的「社會參與」需要更多維的投入。D-Link友訊科技深刻理解網路對偏鄉弱勢孩童的重要性，遂以網通專業職能出發，解決在地社福痛點。不但派志工工程師前往有需要的社福機構進行公益網路健檢，協助解決各種連網的疑難雜症，確保弱勢孩童在數位學習中暢行無礙；更組成志工團前往微型社福機構，為弱勢孩童開展網路使用行為教學和網路資安宣導。

郭金河表示，這類公益計畫不僅能幫孩子們多元學習，也傳遞正面的生活態度，教育的力量遠超過想像。

未來，D-Link友訊科技計畫將擴大影響力，將網通資安教育推展至銀髮族群，協助建立更充分健全的網路使用觀念。

D-Link友訊科技在今年公司治理評鑑中，首度名列上市公司第二級距，在同產業別市值50億～100億元類組排名亦搶進前5％。國外評鑑方面，FTSE Russell ESG Rating評鑑得分高於產業及台灣平均，Sustainalytics ESG Risk Rating風險等級連續三年持續下降，在全球受評1.5萬多家企業中排名前5％、全球通訊設備產業排名前3％；S&P Global ESG Scores評鑑得分於全球傳媒科技產業排名第7。在在顯示D-Link友訊科技致力強化ESG治理、邁向企業永續的決心與成效漸受肯定。

年度表現亮眼、獲獎掌聲不斷，郭金河在驕傲之際，亦感念集團支持與全體同仁的孜孜矻矻，合力擦亮D-Link友訊科技的金字招牌。2023年，D-Link友訊科技在產品與ESG有許多新的嘗試與創舉，前景可期。