2023年，對D-Link友訊科技（2332）而言是豐收的一年。過去橫掃國際四大設計獎、台灣精品獎等產品類大賞的友訊，在加入台鋼集團後積極耕耘ESG，自2023年起征戰永續發展類獎項，表現不俗。全年度抱回5項產品類、6項ESG相關，共計11項國內／外大獎，朝著「引領智慧生活，共創永續價值」的永續願景不斷精進。
D-Link友訊科技董事長郭金河表示，產品設計與技術素來是D-Link友訊科技的命脈，ESG則是企業掌握未來存續的關鍵。提到ESG，許多人首先想到的就是「合規」；然而，只要比合規多想一步、多做一點，就有機會創造企業專屬的亮點。郭金河以《原子習慣》一書中提到的觀念為例，指出在ESG各面向只要有任何些微的創新或進展，累積起來就能產生驚人的加乘效應。
在環境面向，D-Link友訊科技以提升環保意識、打造綠色企業為使命，積極落實。除了基本的導入ISO 14001環境管理系統、TCFD架構以科學化管理外，更早在2007年即啟動「D-Link Green」計畫，以環保3R為核心，引入禁／限用物質管理、開發產品節能技術、導入易拆解設計以利回收再利用、包裝減量等措施，強化綠色產品設計思維，同時進行危害物質的控管，致力減緩產品對環境的衝擊，實踐對環境的友善承諾。
2022年起D-Link友訊科技進一步啟動「Green Pack」計畫，致力於材質環保化、包裝無塑化及材積最佳化，包括包裝改採用高達85％以上回收紙漿的灰銅紙、減少印刷面積、逐步採用全蔬菜油油墨印刷、簡化產品包裝與塑料包材等，從產品開發、生產的每一環節悉心琢磨，希望消費者在拿到產品的瞬間，即能深刻感受D-Link友訊科技與眾不同的用心。
郭金河認為，企業的「社會參與」需要更多維的投入。D-Link友訊科技深刻理解網路對偏鄉弱勢孩童的重要性，遂以網通專業職能出發，解決在地社福痛點。不但派志工工程師前往有需要的社福機構進行公益網路健檢，協助解決各種連網的疑難雜症，確保弱勢孩童在數位學習中暢行無礙；更組成志工團前往微型社福機構，為弱勢孩童開展網路使用行為教學和網路資安宣導。
郭金河表示，這類公益計畫不僅能幫孩子們多元學習，也傳遞正面的生活態度，教育的力量遠超過想像。
未來，D-Link友訊科技計畫將擴大影響力，將網通資安教育推展至銀髮族群，協助建立更充分健全的網路使用觀念。
D-Link友訊科技在今年公司治理評鑑中，首度名列上市公司第二級距，在同產業別市值50億～100億元類組排名亦搶進前5％。國外評鑑方面，FTSE Russell ESG Rating評鑑得分高於產業及台灣平均，Sustainalytics ESG Risk Rating風險等級連續三年持續下降，在全球受評1.5萬多家企業中排名前5％、全球通訊設備產業排名前3％；S&P Global ESG Scores評鑑得分於全球傳媒科技產業排名第7。在在顯示D-Link友訊科技致力強化ESG治理、邁向企業永續的決心與成效漸受肯定。
年度表現亮眼、獲獎掌聲不斷，郭金河在驕傲之際，亦感念集團支持與全體同仁的孜孜矻矻，合力擦亮D-Link友訊科技的金字招牌。2023年，D-Link友訊科技在產品與ESG有許多新的嘗試與創舉，前景可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：