全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」年銷破10億元，看準商機龐大，攜手長榮空廚合資成立長家國際食品在27日正式揭牌營運，為全台首座全自動也是全家的義大利麵的生產基地，預計挹注全年產能再增3成 。
全家董事長葉榮廷表示，近三年全家泛鮮食皆保持至少1成以上的高速成長，今年占總營收比例更突破3成大關，全家義大利麵品牌「uno pasta」業績連續三年成長，架上常態穩定供應品項數多達十款以上，今年更創下10億元銷售額歷史新高，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，這次與長榮空廚合作將擴大全家鮮食產業鏈的布局，提升獨特性與競爭力。
長家資本額3億元，長榮空廚持股55％、全家持股45％，長榮航空持有長榮空廚49.8％，長家為長榮航空的孫公司。
長家董事長也是長榮空廚董事長柯金成表示，長家以長榮空廚的研發團隊為後盾，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勁需求，共享經營成果。
長家位於桃園蘆竹，占地約5,000坪，共有5層樓，斥資超過4,000萬元在專業產線上。
長家總經理黃國龍指出，看好台灣義大利麵市場每年成長20％的幅度，從日本引進全台第一條自動化義大利麵產線，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地，從源頭煮麵，一直到後端的塗抹封裝都是一氣呵成，相較於傳統生產線產能提升將近70％，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4,000份以上，預估明年每日產能可達10萬份，目標達20萬份，產值相當可觀。
長家初期鮮食產品將主打不同麵體及多樣化口味的義大利麵，下一階段將開發個人調理包及料理半成品系列等產品。
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