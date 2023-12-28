加速搶外食餐飲商機，台灣麥當勞2024年射三箭，包括加速展店、力拚明年底前店數達421店新高，門店換裝導入新店型，得來速車道設置雙點膳系統，全力拚市占，鞏固速食連鎖龍頭地位。
無獨有偶，經營肯德基、必勝客等速食連鎖品牌的怡和餐飲集團，27日也宣布在桃園開出全台第500家直營分店，持續坐穩全台規模最大、門市最多的西式速食餐飲集團寶座。
台灣麥當勞「天字一號店」的台北民生餐廳已換裝完全，將於28日以全新店型亮相，這是全台麥當勞首間「經典食材風2.0」店型，配置模組化組裝櫃檯，及室內型專屬外送取餐窗口。台灣麥當勞發展事業群副總裁黃美玲表示，2018年起啟動「麥當勞2.0餐廳」（EOTF）改裝計畫，針對有「自設用餐區」的餐廳進行改裝，含此店共348家EOTF餐廳轉換完成，占比85％。
台灣麥當勞最多店數曾達412家，防疫期間汰弱留強，今年新開18家門店總數達409家，明年預計再開14家，店數將達421家，力拚入台40周年店數新高。
台灣麥當勞今年9月起在得來速引進「雙點膳系統」，讓兩部車可同時在車道上點餐，提升接單能力。今年新開18間餐廳，有4間配置雙點膳系統，明年預計再開8家此類型餐廳。
至於速食炸雞連鎖龍頭肯德基，也在27日開出桃園新屋店，也成為怡和餐飲集團全台第500家直營分店。目前肯德基在台門市189家、必勝客311家，今年雙品牌新增30多家分店。
台灣肯德基總經理謝宜芳表示，肯德基今年初開設首間「數位未來店」，串聯前台點餐到後台備餐、庫存管理、外送系統，引入AI智能銷售預測系統全面智能優化，並整合零接觸的「智能快取櫃」，搭配多元點餐方式與支付管道，一條龍式數位升級，優化顧客體驗。
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