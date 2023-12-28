家樂福、全聯量販超市展店概況

家樂福旗下頂級超市Mia C’bon超市27日開幕，家樂福總經理王俊超指出，加入統一家族行列後，率先編列10億元改善員工薪資、福利與賣場，另一目標是：在最快時間內，讓家樂福量販超市開至500家，達到經濟規模。

目前家樂福量販加超市共335家店，未來增店會以家樂福超市為主，將以每年至少15家、Mia C’bon每年2家的速度推進，且不排除任何機會與任何形式併購，加速展店。等楊梅大倉三年後蓋好，可朝年營收千億元邁進，今、明年預估營收持平約900億元，至於中原店遭縱火部分，家樂福不會主動提出求償，以盡快恢復營業為主，後續會依法就保險部分追償。

對於整體零售景氣的看法，王俊超坦言，明年外部環境包括戰爭還沒結束，大陸經濟還沒起來，挑戰很大。

看好金門的銷售實力，超商、超市、量販業者業積極搶灘布局零售市場，在金門開出首家頂級超市Mia C’bon後，家樂福的金門整體零售市場布局，已全數到位。王俊超認為，Mia C’bon為市場立下新里程碑，尤其館內上萬項商品中，多達6成為進口商品，使Mia C’bon的毛利率較量販與一般超市高；王俊超指出，Mia C’bon要做超市同業沒有的商品，雖然全台只有22家但毛利率相對高，未來每年會以至少2家的速度開店，進駐百貨商場或Outlet購物中心。

他也看好小三通觀光商機，離島金門首店開幕後，明後年將評估澎湖離島開店。

綜觀離島超市主要以全聯拓展最密集，其中金門有3家門市、澎湖有7家，總計金澎離島店有10家，明年仍積極評估在合適據點展店。

因應零售業面臨的高缺工率問題，王俊超則說，家樂福的零售數位化會持續，包括自助結帳、無人店等體系會評估展開。他指出，就算是金門家樂福也設有自助結帳機台，及串連APP團購等，今年以來超市光是自助結帳就貢獻20％營收，而量販占比更高達26％。