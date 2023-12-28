績優中介機構得獎名單

櫃買中心27日在台北寒舍艾美酒店舉辦「中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮」，邀請金管會主委黃天牧、證期局副局長高晶萍蒞臨指導，並頒獎表揚輔導績效優良的證券商及會計師，櫃買中心亦藉由該場合誠摯感謝中介機構推動國內外優質企業進入櫃買市場，推進台灣資本市場更加茁壯成長。

櫃買中心董事長陳永誠表示，今年由於全球終端市場需求不振，致庫存調整步調緩慢，且主要經濟體面臨通膨壓力等因素影響，全球經濟成長動能走緩，不過台灣企業及櫃買市場仍表現出強健的韌性，在股票市場方面，櫃買指數今年以來漲幅達25％以上，且上櫃股票日均值突破700億元，較去年成長逾16％。在債券市場方面，櫃買中心力推永續發展債券，發行金額除連續三年破千億元外，今年發行金額更是創下歷年新高紀錄。在擴大資本市場規模上，今年截至27日止，申請上櫃公司達25家、申請登錄興櫃公司達71家及創櫃板登錄與申請輔導公司合計達61家，感謝中介機構的支持。

未來櫃買中心亦將與中介機構攜手努力持續壯大櫃買市場規模，並同時推動企業重視永續發展，以因應ESG發展趨勢，期許來年全球經濟成長動能逐步回升，資本市場穩健發展。

金管會主委黃天牧致詞時表示，儘管資本市場今年承受著多重因素的挑戰，不過今年股市價量仍表現亮眼，顯示台灣企業以「Antifragile」反脆弱的能力因應著大環境的挑戰，且櫃買中心及中介機構仍堅持不懈，迎難而上，使得今年上櫃掛牌、登錄興櫃和創櫃板之工作目標再次達成。

對於明年的市場展望，主委也選出「定」字作為代表，就如大文豪蘇軾的「定風波」所提及的「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」期盼明年股市能保守中穩健前行。最後勉勵櫃買中心及中介機構持續推動優質企業進入我國資本市場，能以積極的態度面對明年的挑戰，同時促進普惠金融、永續發展及持續的金融創新。

櫃買中心表示，為打造更友善的資本市場環境，自明年起將整併興櫃一般板及戰略新板，提供更多企業更便捷選擇，企業在公開發行時可選採行一般公開發行或簡易公開發行併送申請登錄興櫃，藉以降低企業進入資本市場之前置作業成本及時間，另亦持續優化交易制度，利於投資人獲得更充分且即時之資訊。展望未來，櫃買中心仍將致力提供企業更多元與便利的籌資管道，希冀與中介機構共同協助更多具成長性的企業進入櫃買多層次市場。