中國在電動車領域布局正步步進逼美國。除了鋰電池相關技術遙遙領先，就連整車銷量也快速增長。外媒指出，預估明年中國最大電動車廠比亞迪的銷售額將達1,120億美元，而特斯拉為1,140億美元，比亞迪更有機會再一些指標超越特斯拉，躍居全球電動車銷量龍頭寶座。
外媒報導，以乘用車出口來說，中國在過去幾年已超越美國、韓國和德國，正與日本競爭全球領先地位。今年截至10月底，從中國出口的360萬輛汽車中，約有130萬輛是電動汽車，而比亞迪、上汽集團等中國車企更已在全球市場取得顯著成績。
報導引述對沖基金Snow Bull Capital中國業務主管Bridget McCarthy表示，汽車業的競爭格局已超越車企規模和傳統實力的範疇。他強調，「比亞迪很久就已開始準備，這使得該公司以超出外界想像的速度領先，現在行業內的其他公司都不得不競相追趕」。
目前特斯拉在收入、利潤和市值等關鍵指標上仍優於比亞迪。但有分析師預計明年部分指標的差距將大幅縮小，預估明年特斯拉銷售額將達到1,140億美元，比亞迪料將為1,120億美元。
另外，比亞迪今年7月已在深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛（L3級）測試牌照，也是中國首家拿到該級別測試牌照車企。
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