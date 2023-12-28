納智捷n7銷售概況

裕隆自有品牌納智捷（LUXGEN）轉型純電品牌重新出發，首款純電休旅車n7預售接單破萬張，27日納智捷喊出2024年n7交車至少1.5萬輛的目標，市場看好將取代特斯拉（TESLA），成為台灣電動車市場新龍頭。

納智捷將於28日台北新車暨新能源車特展展出n7，27日趕在開展前公布n7完整規配表及2024年全新售價，其中入門車型109.9萬元，較預售價一口氣上調10萬元，也正式宣告短期內國內恐找不到百萬元以下電動車。

納智捷董事長左自生表示，n7除已累計逾萬張訂單，隨實車正式面向大眾，預期將可繼續催出訂單。市場推估，若納智捷明年可順利達成1.5萬輛的領牌目標，以台灣電動車銷售冠軍特斯拉在今年前11月領牌約1.14萬輛的成績來看，納智捷明年問鼎台灣電動車銷售王座機率相當濃厚。

納智捷n7新定價雖一口氣調漲入門款至109.9萬元，但也針對亮點版兩款車型調降2萬元，左自生認為，透過價格的調整，預期將帶動中高階車型銷量。左自生評估，n7明年上半年將交付約8,000輛新車，設定全年銷售目標至少1.5萬輛。

伴隨著新車將於明年1月開始陸續交車，此次納智捷搭配車展也推出實車預賞活動，會員可享優先預賞，日前公布後吸引許多會員登記。納智捷表示，展期每天皆安排八個場次賞車，目前已有多天爆滿，會員賞車狀況相當踴躍。

除在車展展出實車，左自生也宣布全新LUXGEN體驗中心將於明年第一季陸續啟用，其中台北、台中及台南等地規劃在1月6日開幕，桃園、高雄正在籌備當中，屆時實車都將同步展出。

不過，左自生說明，品牌未來新能源車將採會員限定的銷售與服務模式，初期最優先服務超過1萬名已預購的會員，接下來才會再開放2.5萬名純電會員中尚未參與首波預購的會員賞車。

至於一般大眾部分，根據納智捷規劃，預計將等到明年第二季以後，才有機會透過參與新的會員專案方式進行賞車，左自生說，有意購買的車主，可先至官網註冊成為LuxClub會員，隨時掌握資訊。