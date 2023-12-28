裕隆自有品牌納智捷（LUXGEN）轉型純電品牌重新出發，首款純電休旅車n7預售接單破萬張，27日納智捷喊出2024年n7交車至少1.5萬輛的目標，市場看好將取代特斯拉（TESLA），成為台灣電動車市場新龍頭。
納智捷將於28日台北新車暨新能源車特展展出n7，27日趕在開展前公布n7完整規配表及2024年全新售價，其中入門車型109.9萬元，較預售價一口氣上調10萬元，也正式宣告短期內國內恐找不到百萬元以下電動車。
納智捷董事長左自生表示，n7除已累計逾萬張訂單，隨實車正式面向大眾，預期將可繼續催出訂單。市場推估，若納智捷明年可順利達成1.5萬輛的領牌目標，以台灣電動車銷售冠軍特斯拉在今年前11月領牌約1.14萬輛的成績來看，納智捷明年問鼎台灣電動車銷售王座機率相當濃厚。
納智捷n7新定價雖一口氣調漲入門款至109.9萬元，但也針對亮點版兩款車型調降2萬元，左自生認為，透過價格的調整，預期將帶動中高階車型銷量。左自生評估，n7明年上半年將交付約8,000輛新車，設定全年銷售目標至少1.5萬輛。
伴隨著新車將於明年1月開始陸續交車，此次納智捷搭配車展也推出實車預賞活動，會員可享優先預賞，日前公布後吸引許多會員登記。納智捷表示，展期每天皆安排八個場次賞車，目前已有多天爆滿，會員賞車狀況相當踴躍。
除在車展展出實車，左自生也宣布全新LUXGEN體驗中心將於明年第一季陸續啟用，其中台北、台中及台南等地規劃在1月6日開幕，桃園、高雄正在籌備當中，屆時實車都將同步展出。
不過，左自生說明，品牌未來新能源車將採會員限定的銷售與服務模式，初期最優先服務超過1萬名已預購的會員，接下來才會再開放2.5萬名純電會員中尚未參與首波預購的會員賞車。
至於一般大眾部分，根據納智捷規劃，預計將等到明年第二季以後，才有機會透過參與新的會員專案方式進行賞車，左自生說，有意購買的車主，可先至官網註冊成為LuxClub會員，隨時掌握資訊。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：