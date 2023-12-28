內政部長林右昌27日表示，營造業最大的問題就是缺工，今年度營造移工還有4,884名額，將開放三措施，讓剩餘名額盡快用完，預計明年會再開放1.5萬名額，目前已啟動跟勞動部的洽談工作，將在2024年第1季提出額度分配辦法，徹底解決營造業缺工問題。
林右昌說，營造業今年度1.5萬移工名額希望盡快分配完，明年第1季會再開放另一批1.5萬名額的營建移工，要徹底解決營造業的缺工。
經移工核配審查會議討論後，內政部開放三措施，包括一、有條件提高配額比例，並取消甲級營造打九折限制，二、已核配業者可再次申請，三、雇主資格認定函放寬至120日。
其中，有條件放寬移工聘用額度計算比例，林右昌說明，若業者願意加碼多付「就業安定費」，則計算比例將從現行30％，最高可提升至40％。分為三種級距，若採30％計算，則須繳就業安定費每人每月3,500元；若為30％至35％，則為6,500元；最高級距是35％至40％，須繳每人每月8,500元。
此外，甲等營造業因可申請專案移工，因此原採取人力需求量「打9折」方式辦理核配；即起也取消聘雇移工人力核配9折，改如實核算，加速使剩餘名額用鑿。
第二，已獲核配額度的業者，若仍有移工聘僱需求，林右昌說，只要在符合業績及聘僱一定人數的本國勞工等規範條件下，可再次提出增額核配申請。
第三，放寬作業時間，延長雇主資格認定函有效期限至120日。為讓業者有充分時間準備文件，將修正雇主資格認定作業要點，調整有效期限從現行90日放寬為120日。
林右昌強調，台灣的住宅問題是慢性病，要用慢藥來醫，動手術不一定能解決問題；內政部近期也推出新青安房貸政策，三年補貼利息49億元，為不動產業注入動能，緩解相關壓力。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：