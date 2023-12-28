內政部長林右昌27日表示，營造業最大的問題就是缺工，今年度營造移工還有4,884名額，將開放三措施，讓剩餘名額盡快用完，預計明年會再開放1.5萬名額，目前已啟動跟勞動部的洽談工作，將在2024年第1季提出額度分配辦法，徹底解決營造業缺工問題。

林右昌說，營造業今年度1.5萬移工名額希望盡快分配完，明年第1季會再開放另一批1.5萬名額的營建移工，要徹底解決營造業的缺工。

經移工核配審查會議討論後，內政部開放三措施，包括一、有條件提高配額比例，並取消甲級營造打九折限制，二、已核配業者可再次申請，三、雇主資格認定函放寬至120日。

其中，有條件放寬移工聘用額度計算比例，林右昌說明，若業者願意加碼多付「就業安定費」，則計算比例將從現行30％，最高可提升至40％。分為三種級距，若採30％計算，則須繳就業安定費每人每月3,500元；若為30％至35％，則為6,500元；最高級距是35％至40％，須繳每人每月8,500元。

此外，甲等營造業因可申請專案移工，因此原採取人力需求量「打9折」方式辦理核配；即起也取消聘雇移工人力核配9折，改如實核算，加速使剩餘名額用鑿。

第二，已獲核配額度的業者，若仍有移工聘僱需求，林右昌說，只要在符合業績及聘僱一定人數的本國勞工等規範條件下，可再次提出增額核配申請。

第三，放寬作業時間，延長雇主資格認定函有效期限至120日。為讓業者有充分時間準備文件，將修正雇主資格認定作業要點，調整有效期限從現行90日放寬為120日。

林右昌強調，台灣的住宅問題是慢性病，要用慢藥來醫，動手術不一定能解決問題；內政部近期也推出新青安房貸政策，三年補貼利息49億元，為不動產業注入動能，緩解相關壓力。