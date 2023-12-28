不動產聯盟總會27日舉行年終記者會，理事長林正雄指出，房市已降溫，未來新政府應鬆綁選擇性信用管制，房價、地價持續攀升，高價住宅定義已不合時宜，土融限制亦太嚴苛。此外，高房價已成不可逆現象，應加碼新青安貸款結合「促生育政策」，附條件全額貸款，以降低生活壓力、提高生育率。
不動產聯盟總會並選出「明」，為明年房市預測字。林正雄表示，新青安房貸持續發威，大選後局勢底定，三位候選人皆未加碼打炒房，美國聯準會透露降息訊號可望降息進而帶動經濟成長，加上明年起排碳大戶開徵碳費，預估帶動「綠色通膨」，未來五年房屋營造成本將增加15％以上，利空出盡下，房地產業者與消費者都能以清晰明白的心態布局推案與置產，2024年房市可望撥雲見日。
林正雄表示，目前高價住宅標準台北7,000萬元、新北6,000萬元、其他縣市4,000萬元，然而營造成本已大幅提升、都市地價亦持續上漲，加上房市已降溫，這些標準應予以調整，原限貸4成亦應放寬。此外，目前土地融資購地階段只能貸1成，另有1成動工才撥貸且限期動工，使建商只能被迫以不經濟的小基地開發，剩下畸零土地與窳陋建物，影響都市景觀與防災。此外，政府8月推新青安貸款，仍有調整空間，應直接補貼至貸款利率1％，拉高貸款額度至9成，並可結合「促生育政策」使育兒家庭可以得到1成自備款的政府貸款，以全額貸的方式購屋，若五年內再生一胎，自備款可以免予償還，以降低生活壓力、提高生育率。
林正雄表示近年政府推出各項不動產政策帶動房地合一稅、房屋稅不動產相關稅收增加，過去五年超收稅費約1.1兆元，今年亦上看3,700億元，對於政府加碼補貼利息，應有充裕財源。
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