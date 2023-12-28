今年全台各月買賣移轉棟數

年底房市強拉尾盤，據內政部最新統計顯示，11月全台買賣移轉棟數為3萬棟、年增21.9％，這也是繼2022年1月以來、睽違近二年，單月買賣移轉再次衝上3萬棟大關，隨著年底買氣如倒吃甘蔗、加上新屋交屋處於高峰期挹注，預期今年全年買賣移轉可望順利站上30萬棟、上看30.5萬棟。

有別去年「上熱下冷」，今年是「上冷下熱」，觀察今年各月買賣移轉棟數年增率，第一季衰退幅度高達24％，第二季衰退幅度收歛至13％，7月起年增率開始轉為正數，且逐月擴大，11月年增率高達21.9％，為今年新高。

內政部統計顯示，前11月全台買賣移轉棟數27.6萬棟、年減5.3％，房地產業者預期，若12月全台房市交易量維持與去年同期景氣低迷時期平盤的2.7萬棟，今年全年交易量低標可達30.3萬棟，若12月房市維持近期熱度，全年房市交易量有機會達到30.7萬棟，這也是國內房市連續五年站上景氣榮枯分野的30萬棟門檻。

以全台各縣市今年交易量的年增率來看，台南市年增5.7％，為六都中交易表現最為亮眼，新竹市年增14.8％冠居全台，嘉義縣市、苗栗、南投，以及離島的澎湖、金門，均較去年同期成長。相較之下，新竹縣衰退幅度高達27％，宜蘭、彰化、花蓮亦衰退超過1成，反應在去年購屋熱度及交屋高峰退潮之後，今年買氣有明顯衰退。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示，平均地權條例修正案7月上路後，市場回歸自住與剛性需求買盤，在新青案貸款政策的帶動下，8月交易量明顯回升，利多可望一路延續到2024年上半年，近年受國際局勢動盪、通貨膨脹、缺工問題等因素影響，致使工料等營建成本上升，房價暫時未有下跌條件，整體仍維持在原水平。