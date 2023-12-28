三家純網銀誰能第一家開始獲利，答案浮上檯面。將來銀行27日表示，目標在2026年全年獲利轉正；樂天國際銀行原喊出2025年轉正，但母公司國票金控在法說會指出，樂天銀獲利轉正可能比預期2025年晚；至於LINE Bank（連線銀行）始終強調五年內獲利轉正，最有把握2025年如期達標。

據前三季財報揭露，連線、將來及樂天，累積虧損分別達24.07億元、30.27億元、15.98億元，三家合計累虧70.32億元。金管會主委黃天牧日前表示，三大純網銀中有一家預估在2025年損益兩平，引起市場討論究竟是哪一家。

市場人士指出，純網銀要獲利，必須提升存放比，放貸餘額至少要拉高到1,000億元左右，才有機會損益兩平。觀察三大純網銀放款數據，至第三季LINE Bank已達319多億元，為三大純網銀最多，其次為將來銀98億元左右、樂天銀49億元，2025年拚獲利轉正，各家放款量能成主戰場。

將來銀總經理許柏林表示，目前已獲准開辦聯貸業務，2024年會加強房貸及聯貸，尤其房貸數字大、利率高，有助於去化資金，另也已拿到信託執照，預計明年首季將開辦信託業務，第二季也有望獲准開辦外匯業務，屆時包括存、放、外匯、理財四大主要基礎商品都備齊，後續將可逐步加強創新及生態圈推展。

樂天2024年也將積極推動企金及房貸業務。國票金指出，由於純網銀沒有通路、放款成長較慢，因此明年將加強爭取法人授信；另觀察國銀法金及消金比重，法人約占5成5、個金約4成5，且個金有85％集中在房貸，若要將存放比拉高，樂天在法金及房貸市場兩大業務「勢在必行」。

而LINE Bank持續維持消金業務競爭優勢，仍以信貸、保險到信用卡消金為主，LINE Bank總經理黃以孟先前強調，對於消金有藍圖規畫、未來可獲利。

至於增資議題，三家純網銀中，樂天還是「財務資優生」至後年都無須增資，而去年LINE Bank完成增資，將來銀行今年啟動增資，目前資金已到位。