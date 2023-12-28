新台幣強升，壽險獲利是否大回吐？中信金控總經理陳佳文27日表示，子公司台灣人壽匯損在11月比較嚴重，12月還好，預料全年獲利仍看好，中信金前11月已賺贏去年全年，因此他透露今年年終獎金「理論上應該會比前一年來得好。」

中信金控2023年前11月稅後已賺近550億元，超過2022年全年的336.06億元，但11月開始新台幣急升，台壽即因匯損，11月單月稅後虧損23億元，12月新台幣持續升值，市場擔心壽險金控獲利將受影響。

陳佳文指出，新台幣升值影響壽險營運，主要因壽險公司許多投資資產都是以美元計價，若新台幣升值就會出現匯損，像11月就很慘，12月新台幣雖有升值，但幅度不若11月，台壽表現相比11月會比較好。

台壽前11月稅後獲利近138億元，也比去年因有子公司台壽保產險的防疫險大賠要好很多，今年12月若比11月好，全年獲利即可維持百億元以上。

中信銀前11月稅後淨利近388億元，已是國銀第一名，亦已賺贏去年全年，陳佳文觀察，疫情後表現好的銀行都是在科技技術上取得領先的銀行，像新加坡的DBS、美國JP、加拿大皇家銀行，中信銀幾年前開始致力數位轉型，也投資很多錢與人力，在數據、AI，改善營運效能，期許在金融科技創新上成為領頭羊。

中信金27日舉辦尾牙，據了解，中國信託集團共計超過3萬名員工，近年來皆由各業務單位自行舉辦，今年共計將規劃至少六場次尾牙活動。