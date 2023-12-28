繼群益新募美債基金因開賣就額滿、獲准追加後，國泰投信20年美債日前也獲准第五度追募，元大投信25日再送件申請元大美債20年ETF基金追募，已是第十次追加，統計今年有10家投信共29檔債券ETF基金追募，已核准生效的共50次，額度逼近兆元，規模前所未見。
市場預期美國聯準會2024年將降息三次，推升債券ETF基金追募潮在第四季達到高峰。以今年追募次數來看，規模最大的元大美債20年ETF次數最多，過去兩次追募分別在2017、2018年，今年1月啟動第三次追加後，在壽險與散戶資金搶進下已連續七次追募，本周再度申請第10次追募，總計八次都可能在今年完成。
國泰20年美債ETF第五度追募及元大20年BBB級美債第六度追加，其中四次都是在今年獲准生效，中信和群益投信旗下的金融債、電信債等ETF也紛紛在今年完成一至二次追募，加上統一、群益投信今年新募集的債券ETF也追加，累計今年共有29檔債券ETF申請51次追募，已核准生效的額度逼近兆元。
統計至12月26日止，國內88檔債券ETF基金規模今年激增8,310億元，較去年底大幅成長68.6％，催生四檔債券ETF基金規模突破千億元，其中元大美債20ETF追募七次後，規模從去年底的440億元暴衝至1,526億元，增加逾千億元，增幅246％，受益人數也成長360％，達23.5萬人新高。另外還有中信高評級公司債、元大AAA-A公司債、元大投資級公司債ETF等三檔規模也破千億元，至少翻倍成長。
投信法人分析，目前資金加碼標的集中長天期美債、投資級債ETF，主要是因美國公債被視為無風險資產，現階段除高債息及潛在資本利得，在價格穩定下也有避險功能，回顧2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，分別上漲42％及26％，表現甚至不輸股市，這也是近期卡位資金積極搶進的主要原因。
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