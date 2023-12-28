全球股市今年表現多數亮眼，投資人「錢」進股市意願大增，股市行情帶動股票型基金淨值成長，國內投信主動式基金今年規模增加2,557億元，增幅達14.82％，且其中過半由台股基金貢獻。
主動式基金整體規模已達至1.98兆元，2024年全球股債市場依舊看旺，主動式基金績效有望比被動式基金更勝一籌，市場預期主動式基金規模明年上看2兆元，續拚新高。
今年境內投信各類基金規模表現，仍以股債ETF基金分別增加逾5成，表現最風光，但主動式的台股基金、平衡基金則以逾4成的增幅緊追在後，跨國股票型基金今年也在美日股多頭漲勢下有近2成的成長。
台股基金今年增加1,425.38億元，整體規模已達4821.77億元，一舉超越跨國股票型基金，增幅達41.97％，為主動式基金中規模增加最多的類別；增加第二多的類別為跨國股票型基金，今年規模膨脹531.94億元，達到4,458.48億元。主動式基金市場主力為股票型基金，國內外股票型基金比例總計佔46.82％。
投信業者表示，境內基金近年在ETF基金快速成長下，規模站上6兆元，但和主動型基金間並非零和消長關係，由於2024年股債市都可望上演多頭走勢，市場追求較高報酬的資金會相對大膽，報酬表現上相對更具優勢的主動式基金仍具有吸金魅力。
以基金公司分類，今年來主動式基金規模增幅前三名為日盛、統一、元大等三家投信，成長幅度都在5成以上。其中日盛投信主因旗下數檔台股基金今年績效居市場之冠，甚至有單檔突破100％，勝過整體台股基金平均報酬約45％，帶動規模增加54％，金額約74億元。
統一投信則因老字號台股基金績效不俗，加上海外全球科技型、大中華股票型基金規模增加，及募集上百億元的新台股基金，今年規模增加307億元，增幅53％。
元大投信則因今年募集日本龍頭企業基金，明顯挹注主動式基金規模，整體規模增加497億元，居各投信之冠，增幅亦有51％。
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