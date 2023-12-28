2023年台股已大漲3,753點，剩最後兩個交易日，投資人該如何操作？投資專家指出，若手中持股已大漲，建議逢高調節，轉進高成長股、半導體股、AI股，及低基期股等，另中小型股漲勢會比中大型股亮眼；建議仔細檢視手中持股，可持股6至8成迎接2024年新曆年行情。
統一投顧董事長黎方國表示，基於元月行情、2月紅包行情、3月董事會決定配息的高殖利率行情、4月股東會軋空行情，台股多頭行情一路看旺到第一季，建議可高持股、約7到8成。
第一金投顧董事長陳奕光也建議可中高持股，約6至7成，接下來有旺年會行情、1月9日起的CES概念題材、超級法說會、紅包行情相繼啟動，看好2024年第一季指數挑戰歷史新高18,619點。
抱有基股 避漲多股
華南投顧董事長儲祥生及萬寶投顧董事長朱成志，對持股高低有「前提」，對股價漲多的個股要逢高賣，手中可抱一些2023年股價較沒表現，但2024年看好的個股。朱成志強調，只要抱有基本面的股票，可以7至8成高持股，要避開漲勢多的股票。
儲祥生也說，台股多頭格局不變，但「追強勢股除非敏感度夠高」，這兩天漲太快太急的要調一些，「只要抱的是好股票，等待要有耐心；要忍耐孤獨，一定會有回報。」
至於要抱那些股票，朱成志大膽預言，「2024年將是冒險家的樂園」，中小型股的股價會比大型權值股好很多，2023年大漲的高殖利率股搭上AI熱潮及利率高漲，市場偏好防禦型的高殖利率股，但2024年首看好高成長股，可享受高本益比（PE）。
2024將是冒險家的樂園
陳奕光認為2024年仍是科技股為主軸，包括晶圓代工、IC設計、矽智財IP、記憶體等半導體族群，另看好金融股具政策指標，有機會在元月有表現；黎方國也建議投資人布局半導體股族群，以及AI股，在傳產股也可逢低布局8月在巴黎舉行的奧運概念股，包括成衣及製鞋股等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：