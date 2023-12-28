2023年台股已大漲3,753點，剩最後兩個交易日，投資人該如何操作？投資專家指出，若手中持股已大漲，建議逢高調節，轉進高成長股、半導體股、AI股，及低基期股等，另中小型股漲勢會比中大型股亮眼；建議仔細檢視手中持股，可持股6至8成迎接2024年新曆年行情。

統一投顧董事長黎方國表示，基於元月行情、2月紅包行情、3月董事會決定配息的高殖利率行情、4月股東會軋空行情，台股多頭行情一路看旺到第一季，建議可高持股、約7到8成。

第一金投顧董事長陳奕光也建議可中高持股，約6至7成，接下來有旺年會行情、1月9日起的CES概念題材、超級法說會、紅包行情相繼啟動，看好2024年第一季指數挑戰歷史新高18,619點。

抱有基股 避漲多股

華南投顧董事長儲祥生及萬寶投顧董事長朱成志，對持股高低有「前提」，對股價漲多的個股要逢高賣，手中可抱一些2023年股價較沒表現，但2024年看好的個股。朱成志強調，只要抱有基本面的股票，可以7至8成高持股，要避開漲勢多的股票。

儲祥生也說，台股多頭格局不變，但「追強勢股除非敏感度夠高」，這兩天漲太快太急的要調一些，「只要抱的是好股票，等待要有耐心；要忍耐孤獨，一定會有回報。」

至於要抱那些股票，朱成志大膽預言，「2024年將是冒險家的樂園」，中小型股的股價會比大型權值股好很多，2023年大漲的高殖利率股搭上AI熱潮及利率高漲，市場偏好防禦型的高殖利率股，但2024年首看好高成長股，可享受高本益比（PE）。

2024將是冒險家的樂園

陳奕光認為2024年仍是科技股為主軸，包括晶圓代工、IC設計、矽智財IP、記憶體等半導體族群，另看好金融股具政策指標，有機會在元月有表現；黎方國也建議投資人布局半導體股族群，以及AI股，在傳產股也可逢低布局8月在巴黎舉行的奧運概念股，包括成衣及製鞋股等。