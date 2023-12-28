熱賣實支實付醫療險

金管會宣布實支實付醫療險改革方向，即會以損失分攤落實損害填補原則，由於理賠金額可能下降，市場已開始醞釀現有保單搶購潮，業務員「一早LINE就回不完」，也有壽險公司進件爆量，已通知保經代通路核保速度會「較慢」。

據保經業者盤點，目前市場實支實付醫療險有接受「副本理賠」的壽險公司約七家，但能夠接受當「第三家」的壽險公司，就只剩下三家。

金管會推動實支實付醫療險大改革，將會落實核保通報機制及實際醫療費用損失分攤，雖還未訂出時間表，也強調不會溯及既往，但現有保單停售效應已然發酵，許多業務員一早就收到保戶訊息，很多詢問自己現有保單會不會受影響，亦有人要搶著幫小孩與家人買更多張，要求業務員趕緊送單。

市場人士表示，這次應不至於出現當年防疫險的搶購盛況，主因有二，一是現有實支實付醫療險本來就有投保張數限制，每人只能買「3+1」張，也就是可以有三張實支實付住院醫療險，加一張自負額實支實付，有的保戶三張額度已滿，不能再買。

二是實支實付從2022年以來至少有兩波停售潮，2023年下半年也有兩張「CP值」高的實支實付險宣布停售，現在市面上現售保單，多是已經歷過改版後，費率可能已調漲過，或是在理賠上有縮限，「該買的在去年那波應該都買了」。

據盤點，目前市場上包含中國人壽（2024年更名為凱基人壽）、台灣人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽、保誠人壽等，都還有實支實付醫療險可接受「副本理賠」，但大部分的壽險公司只接受當「第二家」，即已有二張實支者，不再受理。

若保戶已投保一張正本理賠的實支實付醫療險，要投保第二張時有告知保險公司，這種可作「第二家」的保險公司仍會核保通過，若是前面已投保二家，是買第三張實支，就不會核保。

目前市面上銷售較好的實支實付險，除具有副本理賠外，因應高齡化社會，最高續保到84～85歲的保單也賣得很好，在改革消息傳出後，可接受當「第三家」的壽險公司保單進件量則大增。