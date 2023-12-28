麗臺（2465）27日召開股東臨時會，通過補選兩席董事、由策略性投資法人大訊科技與肯微科技擔任，兩家公司代表人梁見發與梁見後亦皆親自與會。麗臺董事長盧崑山會後受訪表示，接下來將成立新事業部，納入AI伺服器在內之系統周邊零組件等產品銷售業務，預期與兩家投資者的合作效益在未來半年內逐步浮現。
市場亦關注，大訊與肯微跟美超微（SUPERMICRO）關係匪淺，會否進一步為麗臺挹注在伺服器／HPC業務有更多發展機會或合作，也是焦點之一。
盧崑山則指出，目前麗臺內部正在整合資源，最快在近一季間完成新事業部門成立，負責系統暨周邊零組件等產品之銷售業務，包括高階AI伺服器／HPC、工作站等系統產品，與大訊、肯微加入後新增之電源供應器、機殼、散熱及水冷系統等周邊零組件產品，初期將鎖定亞太市場推展業務。
他並強調，麗臺與大訊、肯微在AI領域上多有互補，對於後續合作綜效有信心，將為麗臺帶來正面效益。
由於高階AI晶片在中國市場銷售受阻，麗臺坦言短期內對中國市場銷售能見度保守，不過隨輝達發布降規特供版AI晶片，盧崑山表示，來自中國市場訂單需求仍強勁，雖然還未能確定降規版產品何時上市，但麗臺這方已積極下單。同時在非中國的東亞市場，H100系列仍供不應求，整體AI伺服器市場需求未降溫。
目前麗臺在高階繪圖卡工作站的出貨動能持穩，能見度至明年第一季，期能彌補在AI伺服器禁銷中國市場所帶來的影響。法人先前推估，麗臺11月業績受惠AI伺服器出貨站高後，12月將回檔，第四季仍估可站全年高峰。
至於麗臺布局十多年的醫療生技事業雖還未轉正，不過近年已逐步開花結果，盧崑山並指出，明年除了在核心事業努力外，明年也將衝刺醫療生技業務的增長動能，預期新跨入的生技保養品，與生理數值監測戒指等消費性產品擴大進入市場後，加上租賃訂閱制的醫療檢測設備專案陸續發酵，能為營運挹注獲利貢獻。
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