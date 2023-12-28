全球市占率第二大的類比晶片廠ADI宣布二月起調漲產品報價，台系類比晶片業者多表示，近期市場確有醞釀調價感受。其中，矽力-KY大陸布局最深，通嘉則挾NB PD（Power Delivery）成為標配帶動，另如致新、茂達、力智等廠商，預估也將因市場調價而受惠；因挾「成本端降低、價格端調漲」雙利多，類比IC族群2024年可望迎來順風開局。

法人指出，ADI漲價以大中華地區開始，矽力-KY以大陸市場為主要銷售地點，可望率先受惠，該公司也於20日公告將買回3,000張庫藏股，展現其積極之企圖心。法人提到，矽力-KY於大陸本土化替代機會仍在、能見度相對高，加上本波陸系品牌手機拉貨動能強勁，過往矽力-KY與眾多廠商合作慎密，估計出貨量將翻倍成長。

通嘉亦受惠明年NB產業回溫，分析師表示，隨著Type-C接口普及，未來新款筆電都將內建PD，目前消費性及電腦相關PMIC產品，已占通嘉營收比重達6成，公司更率先於第三季虧轉盈，激勵27日股價強鎖漲停。

台廠類比IC多專精於電源管理，供應PC／NB OEM、ODM廠為主，隨著英特爾、超微明年將推出新平台，加上微軟有機會迎來作業系統更新，軟硬體皆有望強化AI效能，使PC／NB帶來新一波更新需求。

老牌類比IC業者致新指出，隨終端需求回溫，已有感受同業提價動作，公司現階段仍與客戶維持關係，後續視整體情況動態調整。茂達也表示，明年主要成長機會在PC、記憶體、網通等領域；顯示需求正在逐步回溫。

業者強調，終端需求才是觀察重點，短期供需錯配情況將不會維持太久，漲價原因應來自「降無可降」，沒人願意做賠錢生意，不過大廠也樂見供需秩序回穩，以求長遠發展。