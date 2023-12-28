聯發科執行長蔡力行日前透漏16奈米有望轉投英特爾，市場聯想聯發科也有機會成為聯電12奈米潛在客戶。外資摩根士丹利證券指出，聯電積極推進12奈米製程，進度優於預期，未來將成台積電之外的另一供應商，並爭取聯發科訂單，聯電也將藉此擺脫陸廠成熟製程產能大爆發的殺價紅海。
在利多消息激勵下，聯電27日股價開高走高強勢上漲5.31％，並收在53.5元，成交量放大至22.12萬張，寫今年第二大量紀錄，且三大法人同步偏多操作，合計加碼10.58萬張，躍居台股單日買超榜首。
近日市場外傳聯電12奈米將技轉英特爾，惟摩根士丹利在最新研究報告中分析，英特爾已有14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，因此不清楚英特爾為何想取得聯電12奈米製程技術。不過，聯電積極推進12奈米製程，潛在客戶包括聯發科及英特爾，未來中長期競爭力及營運表現可望轉佳。
聯電近日表示，12奈米為該公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。美系外資更進一步分析，英特爾已是聯電28奈米客戶，未來下單聯電12奈米機會相當高，而聯發科也可能是聯電12奈米的潛在客戶，預期2025年前開始下單生產。外資看好聯電轉進12奈米和14奈米FinFET技術策略，維持「加碼」評等、目標價55元不變。
由於聯電在12奈米技術推進優於外界估計，再加上市場對該公司12奈米製程未來可望爭取英特爾，甚至聯發科訂單的預期，且長遠更可望擺脫陸廠殺價競爭，挹注中長期營運有望轉佳，昨（27）日外資單日買超該股9.45萬張，是外資近2年多來單日最大買超張數，而投信累計12月以來更加碼多達18.7萬張，外資及投信法人聯手買超下，推升聯電昨日大漲5.31％，以53.5元收市，股價也寫下近六個月新高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：