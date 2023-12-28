大摩對聯電財務預測

聯發科執行長蔡力行日前透漏16奈米有望轉投英特爾，市場聯想聯發科也有機會成為聯電12奈米潛在客戶。外資摩根士丹利證券指出，聯電積極推進12奈米製程，進度優於預期，未來將成台積電之外的另一供應商，並爭取聯發科訂單，聯電也將藉此擺脫陸廠成熟製程產能大爆發的殺價紅海。

在利多消息激勵下，聯電27日股價開高走高強勢上漲5.31％，並收在53.5元，成交量放大至22.12萬張，寫今年第二大量紀錄，且三大法人同步偏多操作，合計加碼10.58萬張，躍居台股單日買超榜首。

近日市場外傳聯電12奈米將技轉英特爾，惟摩根士丹利在最新研究報告中分析，英特爾已有14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，因此不清楚英特爾為何想取得聯電12奈米製程技術。不過，聯電積極推進12奈米製程，潛在客戶包括聯發科及英特爾，未來中長期競爭力及營運表現可望轉佳。

聯電近日表示，12奈米為該公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。美系外資更進一步分析，英特爾已是聯電28奈米客戶，未來下單聯電12奈米機會相當高，而聯發科也可能是聯電12奈米的潛在客戶，預期2025年前開始下單生產。外資看好聯電轉進12奈米和14奈米FinFET技術策略，維持「加碼」評等、目標價55元不變。

由於聯電在12奈米技術推進優於外界估計，再加上市場對該公司12奈米製程未來可望爭取英特爾，甚至聯發科訂單的預期，且長遠更可望擺脫陸廠殺價競爭，挹注中長期營運有望轉佳，昨（27）日外資單日買超該股9.45萬張，是外資近2年多來單日最大買超張數，而投信累計12月以來更加碼多達18.7萬張，外資及投信法人聯手買超下，推升聯電昨日大漲5.31％，以53.5元收市，股價也寫下近六個月新高。