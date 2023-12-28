台股創新高、高價股現14千金，讓台股ETF亦受惠，據Cmoney統計，56檔台股ETF中，群益台ESG低碳50、群益半導體收益、元大高股息等的15檔台股ETF收盤價都創歷史新高，亦讓近134萬位受益人獲利。
聯發科重返千金，27日衝上1,050元，國內九檔持有聯發科逾10％ETF大啖「發哥紅利」，占比最高的中信關鍵半導體，股價大漲創22個月高，新光臺灣半導體30則是刷新掛牌高，今年來雙雙飆漲逾五成，野村臺灣新科技50、群益半導體收益等兩檔今年掛牌生力軍，也同步登上歷史天價，概念ETF大展身手。
今年來ETF掀熱潮，總管理資產規模突破3.8兆元，個股及ETF價格也呈現「魚幫水、水幫魚」的互利狀態，個股獲選為人氣ETF成分股後，可望喜獲投信買盤簇擁；反之，強勢個股也將為ETF增添成長動能。
法人指出，2024年全球AI主題貫穿全年，台灣半導體供應鏈在背後撐腰，投信點名台積電、聯發科兩家，將是2024年重掌台股多頭氣勢的反彈急先鋒，建議一般投資人選擇「高含積量」與「高含科量」的半導體ETF，掌握這波全球科技產業周期復甦最佳號角。
元大高股息研究團隊表示，截至12月26日，元大高股息今年以來含息總報酬56.6％，規模突破2,521億元，創掛牌以來新高。
中信關鍵半導體經理人張圭慧分析，IC設計受惠AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP可望蓬勃發展，AI應用端陸續問世也將助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，看好2024年半導體應用端將以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，推動產業規模繳出13％～22％雙位數年增。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹亦指出，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其下半年更將受惠於AI PC、AI手機、AI加速器、AI伺服器與WiFi 7等各種先進製程新應用，半導體供應鏈重量級企業成長趨勢才剛萌芽，看好股價新牛勢正即刻啟動。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：