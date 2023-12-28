台股創新高、高價股現14千金，讓台股ETF亦受惠，據Cmoney統計，56檔台股ETF中，群益台ESG低碳50、群益半導體收益、元大高股息等的15檔台股ETF收盤價都創歷史新高，亦讓近134萬位受益人獲利。

聯發科重返千金，27日衝上1,050元，國內九檔持有聯發科逾10％ETF大啖「發哥紅利」，占比最高的中信關鍵半導體，股價大漲創22個月高，新光臺灣半導體30則是刷新掛牌高，今年來雙雙飆漲逾五成，野村臺灣新科技50、群益半導體收益等兩檔今年掛牌生力軍，也同步登上歷史天價，概念ETF大展身手。

今年來ETF掀熱潮，總管理資產規模突破3.8兆元，個股及ETF價格也呈現「魚幫水、水幫魚」的互利狀態，個股獲選為人氣ETF成分股後，可望喜獲投信買盤簇擁；反之，強勢個股也將為ETF增添成長動能。

法人指出，2024年全球AI主題貫穿全年，台灣半導體供應鏈在背後撐腰，投信點名台積電、聯發科兩家，將是2024年重掌台股多頭氣勢的反彈急先鋒，建議一般投資人選擇「高含積量」與「高含科量」的半導體ETF，掌握這波全球科技產業周期復甦最佳號角。

元大高股息研究團隊表示，截至12月26日，元大高股息今年以來含息總報酬56.6％，規模突破2,521億元，創掛牌以來新高。

中信關鍵半導體經理人張圭慧分析，IC設計受惠AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP可望蓬勃發展，AI應用端陸續問世也將助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，看好2024年半導體應用端將以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，推動產業規模繳出13％～22％雙位數年增。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹亦指出，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其下半年更將受惠於AI PC、AI手機、AI加速器、AI伺服器與WiFi 7等各種先進製程新應用，半導體供應鏈重量級企業成長趨勢才剛萌芽，看好股價新牛勢正即刻啟動。