台股創新高、出現13千金，五大壽險金控核心持股中即有不少千金股，手中未實現獲利可望大增。聯發科重返千金股，統計至9月底，五大壽險金控中有四家持有聯發科，持有市值共約482億元，若四大壽險金控第四季沒有大幅減碼，明年首季即有足夠的獲利本錢。
五大壽險金控即國泰金、富邦金、新光金、開發金、中信金，因旗下有大型壽險公司，主要持股受到投資人矚目，五大壽險金控主要持股多以大型權值股為主，除台積電外，聯電、聯發科、廣達也都是五大壽險金控主要持股標的。
2023年台股封關前，聯發科股價重返千元大關，也讓壽險金控受惠。至9月底，五大壽險金控中有國泰金、富邦金、開發金與新光金持有聯發科，共持有482億元。
聯發科在國泰金、富邦金、開發金的持股中，都排名前五大持股，以9月底市值來看，持有最多的是國泰金達262億元，富邦金也持有約144億元，第三是開發金持有59億元。
就加減碼來看，第三季國泰金對聯發科是加碼，但富邦金、開發金則是小幅減碼。因聯發科從10月以來已漲超過40％，假設四大壽險金控都未加碼與減碼，推估持有市值已超過650億元，國泰金持有市值可望超過360億元，富邦金持有市值也可能接近200億元，但因第四季壽險業遭遇新台幣升值亂流，為支撐獲利，不排除有壽險可能獲利了結，或年底調整持股備戰2024年。
在五大壽險金控中，富邦金最擅長科技股操作，也是持有最多「千金股」的金控，9月底，富邦金除持有聯發科外，也持有譜瑞-KY、亞德客-KY與創意，手中千金股市值逾270億元，其他四家壽險金控除持有聯發科外，較少有其他千金股。
五大壽險金控第一大持股部位仍是台積電，國泰金第三季加碼台積電，持有台積電市值正式超過千億元，同時也加碼廣達；而富邦金第三季對台積電有小幅減碼，轉為大幅加碼廣達。
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