國際半導廠商歷經長達一年多的庫存去化，景氣由谷底回升，近期「漲聲響起」！全球市占第二的類比晶片大廠ADI（亞德諾半導體）近日向大陸地區經銷商發出漲價通知信，強調2024年2月4日開始調高售價，漲幅估計在1～2成之間，且針對新舊款產品有不同調漲幅度，希望藉供應鏈低庫存契機，刺激客戶轉用新品。
業者指出，ADI此舉已見半導體市況明顯轉變，備貨潮提早引爆，對大中華地區相關業者為一大利多。
■威騰、三星相繼漲價
繼三大國際記憶體廠聯手控產抬價，順利扭轉記憶體走勢，威騰電子宣布階段性調高記憶體相關售價，最高調幅上看55％。全球CMOS影像感測器（CIS）二哥南韓三星電子日前發出漲價通知，2024年首季將大幅調升其CIS產品報價25～30％。台廠業者認為，ADI漲價透露出下游需求回升，對未來績效成長的信心。
台系類比IC業者表示，ADI此次漲價包括新訂單及現有需求；並且針對不同時期產品做出漲價區隔，比如量產20年漲幅在15％，量產25至30年漲幅在20％；確切幅度有待官方證實。
■調價推動客戶換新產品
業者指出，ADI漲價，展現公司對產業需求回升的樂觀態度。一方面，ADI透過提高舊產品價格，推動客戶換新產品；此外，類比IC生命周期相對長，晶片廠往往為了推動、普及新產品等應用，都會對老產品進行漲價。另一方面，也透露出下游需求回升、對未來績效成長的信心。
ADI於11月電話會議上指出，公司新產品design-wins和更成熟的產品將持續年增，並看好產業現況及未來的定價環境；此外，類比IC龍頭德儀（TI）減產動作持續，產業格局可望逐漸改善，從財務面來看，TI存貨水準增率也開始放緩，庫存增量明顯得到控制。
法人指出，智慧手機新機型發表及AI PC催化之下，刺激終端消費需求，消費性電子周期回暖，2024年筆電可望開啟換機潮；自記憶體晶片、手機CIS感測晶片，漲價潮延續至類比IC，且國際龍頭減產動作持續，第四季乃至明年類比IC產業各下游需求可望陸續復甦，供需關係改善，一併帶動相關業者業績回溫。
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