用電大戶條款規定及修改方向

經濟部推動的「用電大戶條款」將滿三年，現正啟動檢討，確定調整裝置容量適用門檻。經濟部27日表示，實際內容仍需評估明年景氣、通膨等狀況，希望不要衝擊產業與影響物價，新方案最快明年首季公告。

依據用電大戶條款規定，與台電簽訂用電契約的企業，只要契約容量達5,000瓩以上的電力用戶，被要求必須在五年內完成設置契約容量10％的綠電。據統計，這些用電大戶約有506戶，扣除教育、醫療等用電戶，估計還有300多家，涵蓋電子業、化學材料、基本金屬，也就是半導體、面板、鋼鐵、塑化、紡織等產業。

由於用電大戶條款為每二年檢討一次，時限已過，經濟部能源署正在與產業界討論，希望能盡快在明年第一季完成。

據了解，檢討的方向依門檻不同而分為契約容量達4,000瓩、3,000瓩、2,000瓩以及800瓩四大版本。其中，2,000瓩的變化較大，除影響戶數將增加到2,000多戶外，產業別也將跨入服務業。

環團建議將門檻訂為800瓩，但影響戶數將達5,000多戶，可能性不高。依經濟部規劃，屆時若不調整門檻，也會以增加綠電履行義務量加嚴管理，例如增加設置契約容量20％的綠電。

此外，有民間團體建議，門檻不應以「裝置容量」應以「實際用電量」認定。官員解釋，實務上的發電量確實會比契約容量更高，但發電量每天都不同，很難實際管考，傾向維持現況。相關內容的修改，跟調整電價很像，首先要考量到調整之後是否會影響物價，有些製造業大廠不是直接面對終端客戶，所以對物價衝擊較小；但如果門檻納入服務業，包括百貨賣場就可能會直接反映在物價上。

其次，修改時也要考慮產業情況，例如科技業認為遲早會被供應鏈或客戶端要求，較能接受調整；傳統產業復甦不如預期，就希望能有不同的考量。