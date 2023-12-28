金管會27日公布證券期貨市場2024年開、休市日期。明年農曆春節前最後交易日（封關日）為2月5日，2月6日及7日辦理結算交割事宜，春節後開始交易日為2月15日。至於上市櫃公司2024年元月營收，最後申報日可到2月15日，不再延長。
2月9日為農曆除夕，台股自明年2月6日休市到2月14日，共休市九天，2月15日開紅盤交易。期貨市場有日盤交易時段、夜盤交易，明年2月5日仍有夜盤交易至次日上午5時收盤，金管會已請期交所公告2024年度開（休）市暨相關事宜時，提醒期貨商及期貨交易人。此外，證券期貨市場開（休）市日期原則與銀行業通行假日相同，遇銀行業週末補行上班日時，證券期貨市場不交易亦不結算交割，明年補班日是2月17日，金管會提醒業者因應規劃交易及結算交割事宜。
證交所公告，台股2024年除農曆春節連休橫跨七個交易日，另和平紀念日、兒童節及民族掃墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日等七天，全年休市14天。
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