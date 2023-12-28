主計總處27日公布下半年職缺統計，受全球景氣趨緩影響，製造業用人需求保守，8月製造業職缺率（缺工率）降至2.55％，創近11年同期最低。惟受惠於疫後消費復甦，住宿餐飲業職缺率4.30％反創近25年同期最高。

主計總處每年2月、8月調查企業職缺，反映上半年、下半年的人力需求的變化，國勢普查處副處長陳惠欣說，8月工業及服務業職缺數升至23.7萬個，比今年2月增加2.1萬個，增加職缺以來自服務業1.8萬個最多，工業部門增加不到3千個，反映疫後內需服務業用人需求。

以職缺率（職缺數占受僱與職缺之和的比率）觀察，全體職缺率8月升至2.81％，較過去兩期回升，服務業職缺率2.83％，其中住宿餐飲業用人需求大增，職缺率升至4.30％，為民國88年以來，即近25年最高，批發零售業2.40％創九年來最高。

陳惠欣指出，受全球終端需求下滑影響，製造業職缺率續降至2.55％，創近11年同期最低。由於公共工程、商辦、廠辦、住宅等建設持續開發，營建工程業職缺率3.97％，不動產業3.57％，兩者續回升。

主計總處官員分析，製造業裡最受外界關注的電子零組件業（半導體），8月職缺率也降至2.20％，與108年相同，創11年以來同期最低，電腦電子產品及光學製品業2.82％也創近8年最低，同樣反映全球景氣低迷，用人需求保守。

主計總處也指出，8月23.7萬個職缺以製造業7.4萬個最多，批發零售業4.2萬個次之。以職類觀察，七大職類裡以技藝、機械設備操作及組裝人員所釋出的職缺5.9萬個最多，技術員及助理專業人員5.7萬個次之，主管及監督的職缺僅4千多個。