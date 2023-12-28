台股封關拚萬八，激勵散戶上車信心，中央大學台經中心27日公布，12月消費者信心指數（CCI）總指數70.06點，創20個月新高。CCI六項分項指標中，「未來半年投資股票時機」上升幅度最多，是2021年7月以來、28個月的新高，成為CCI連三個月走升的主要支撐力道。
中大台經中心調查的六項分項指標中，物價水準、投資股市時機、購買耐久性財貨時機等三項指標上升；未來半年就業機會、未來半年家庭經濟狀況、未來半年國內經濟景氣三項下降。
中大台經中心執行長吳大任表示，美國聯準會Fed 12月會議決議不僅沒有升息，且釋出可能很快就降息的訊息，激勵台股資金市場的預期動能轉強，民眾對於投資股票時機的信心，此次達53.14點，和去年12月歷史最低點的20點相比，呈現調查以來最顯著的上升。但現在台股要衝刺1萬8,000點，股價卻存在背離基本面，上市公司有許多出口相關的企業，和去年相比並不好，台灣目前經濟情況外冷內溫，加上美國近期消費動能下滑，家庭債務超過20兆美元，對股市有一定風險，散戶長期投資股市仍要謹慎。
從絕對水準來看，12月CCI六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」樂觀。「購買耐久性財貨」本月調查結果為111.93點，月升0.65點；但中大與台灣房屋合編的「購買房地產時機」指標卻衰退，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，囤房稅2.0三讀通過，加上選舉將近，房市政策討論白熱化，市場轉趨觀望。
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