國發會27日發布11月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，增幅是2022年9月以來、15個月新高；景氣燈號更重新亮出黃藍燈，力甩10月低迷的藍燈。
國發會表示，此次分數上揚、燈號轉換，主因是11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致；此外，領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。景氣燈號大亮黃藍燈，佐證國發會主委龔明鑫10月預估，今年第四季景氣會好轉。
國發會經濟發展處長吳明蕙分析，11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣增加4分，主要是11月出口轉呈正成長，使海關出口值的指標一次跨越2個區間、增加2分；與外貿連動性高的批發業營業額也由負轉正，帶動批發、零售及餐飲營業額數列顯著回升。
細項來看，景氣對策信號9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額，均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分，都是帶動景氣的關鍵；其餘7項燈號不變。
景氣指標當中的領先指標部分，不含趨勢指數，11月為98.31，較上月下降0.32％，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數，都具有拉動景氣作用。
吳明蕙也提醒，目前景氣還不能說「大幅翻轉」，因為S&P等國際機構估測明（2024）年經濟成長緩和，IMF等機構則預測全球貿易量成長回升，估測現階段為「緩步復甦」的情況，復甦力道不會很強勁，特別是外在情勢存在諸多不確定性，像近期的紅海危機造成廠商成本上揚、貨運不順，都可能產生負面影響。
國發會表示，國內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾3％，優於今年，在消費方面，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，以及政府持續優化稅制及降低國人各項生活負擔，提高民眾可支配所得，都有助民間消費動能延續。惟各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：