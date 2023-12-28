國發會景氣對策信號變動

國發會27日發布11月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，增幅是2022年9月以來、15個月新高；景氣燈號更重新亮出黃藍燈，力甩10月低迷的藍燈。

國發會表示，此次分數上揚、燈號轉換，主因是11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致；此外，領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉。景氣燈號大亮黃藍燈，佐證國發會主委龔明鑫10月預估，今年第四季景氣會好轉。

國發會經濟發展處長吳明蕙分析，11月景氣對策信號綜合判斷分數一口氣增加4分，主要是11月出口轉呈正成長，使海關出口值的指標一次跨越2個區間、增加2分；與外貿連動性高的批發業營業額也由負轉正，帶動批發、零售及餐飲營業額數列顯著回升。

細項來看，景氣對策信號9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額，均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分，都是帶動景氣的關鍵；其餘7項燈號不變。

景氣指標當中的領先指標部分，不含趨勢指數，11月為98.31，較上月下降0.32％，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數，都具有拉動景氣作用。

吳明蕙也提醒，目前景氣還不能說「大幅翻轉」，因為S&P等國際機構估測明（2024）年經濟成長緩和，IMF等機構則預測全球貿易量成長回升，估測現階段為「緩步復甦」的情況，復甦力道不會很強勁，特別是外在情勢存在諸多不確定性，像近期的紅海危機造成廠商成本上揚、貨運不順，都可能產生負面影響。

國發會表示，國內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾3％，優於今年，在消費方面，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，以及政府持續優化稅制及降低國人各項生活負擔，提高民眾可支配所得，都有助民間消費動能延續。惟各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。