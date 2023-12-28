跨年之交，已持續逾80天的以巴戰爭仍看不到緩和跡象，以色列總理尼坦雅胡揚言將在加薩長期作戰，近日還因為以色列空襲敘利亞，涉嫌殺害一名伊朗革命衛隊資深將領，引來德黑蘭當局揚言報復，而伊朗資助的葉門胡塞武裝份子則又對紅海商船發動新一波襲擊，恐令中東緊張情勢在新年度進一步升高。
事實上，當愈來愈多的各國戰地記者死於轟炸、甚至被以色列軍方用GPS定位擊殺，以巴戰爭已產生重大的質變。原本支持以色列的歐美國家，逐漸出現不同程度的鬆動，美國總統拜登更發言批評尼坦雅胡政府。這場突如其來的區域衝突，已在歐美社會造成巨大的「挺猶vs.反猶風暴」，勢必帶來既深且廣的政治影響。
從10月7日哈瑪斯襲擊以色列，導致1,400人死亡，以色列反攻加薩走廊，造成超過1.5萬人喪命以來，針對這個國際人權危機，聯合國大會在11月到12月中數度做成停火決議，卻被美國在安理會「一票否決」。隨著國際社會的譴責聲浪高漲，美國國內輿情也出現兩極對抗，大學校園爆發「另類的以巴衝突」，哈佛大學、麻省理工學院、賓州大學等三所名校校長在國會聽證會上，因未對校內激烈反猶言論直接說出「YES or NO」的答案，而遭國會與學校金主痛批。結果導致賓大校長辭職，哈佛校長雖有校內師生連署力挺，卻又陷入「抄襲門」的案外案，也讓美國的言論自由受到極大挑戰。
在歐洲，法國和德國基於各自的歷史與現實，在以巴衝突的不同調，則使得歐盟陷入「人權有雙標，生命有貴賤」的窘境。對於去年2月24日開打的俄烏戰爭，歐盟國家一致譴責俄羅斯發動戰爭是侵略行為，造成烏克蘭人民大量死亡；在歐盟執委會主席馮德萊恩奔走下，更已啟動烏克蘭入歐的程序。然而，面對以哈衝突的現況，國內有800萬穆斯林的法國，對於中東戰局在「台前幕後」的關懷之情溢於言表，總統馬克宏更譴責以色列轟炸加薩平民「無正當性」，「恐怖攻擊不能合理化平民犧牲」，除了在11月4日提出「人道停火」，也在11月9日，於巴黎舉行「加薩（走廊）人道援助會議」。反觀德國，由於對納粹在二戰期間屠殺600萬猶太人（100萬是孩童）的種族滅絕行徑長存反省之心，因此在以巴戰爭的應對上，可謂如履薄冰。德國總理蕭茲不僅強調會保護德國猶太人不受傷害，更在11月13日正式表明「反對（在加薩走廊）立即停火」。
就以哈衝突對於歐美國家和社會所造成的影響觀之，以下課題值得正視。其一，由於明年底美國將舉行總統大選，因此促成以巴與俄烏兩場戰事的「停火」和「休戰」，只是時間問題。儘管以色列近日拒絕了埃及提出的三階段停戰協議，但拜登為了連任選情著想，不再無條件支持以色列的攻擊行動，在明年春季就有必須結束這兩場戰事的壓力。其二，美國社會已進一步分裂。共和黨堅決支持以色列，前總統川普更一再以煽動性語言要脅：若他當選將不讓穆斯林入境美國，並要把反猶挺哈學生趕出校園。至於民主黨的進步派和建制派、乃至於傳統的支持者，則在「生命至上vs.挺以優先」之間拉鋸，形成黨內鬩牆。
其三，由於以哈衝突和俄烏戰爭可能連動，歐盟、德國與法國領導人基於各自的政治利益，會做出不同的宣示，提出不盡相同的政策。影響所及，恐造成歐洲國家「三頭馬車」的進退失據。
其四，「說仁-論義-人權-自由」，曾經是歐美國家自詡的道德制高點，在歲末年終之際，以色列從北加薩進兵南加薩，發動堅壁清野的地面戰爭，以及「水淹哈瑪斯」的地下殲滅戰，造成眾多無辜百姓無力還手的死傷，讓阿拉伯世界及全球的伊斯蘭教國家和穆斯林同仇敵愾。如果以美國為首的西方國家勸和不成，則2024新年伊始，極可能看到以巴衝突擴大為新的中東戰爭，而歐美國家則難逃新的恐怖攻擊，令舉世人心惶惶，不得安寧。
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