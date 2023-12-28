2024元旦新制重點

2024年元旦起將有多項重大財經與民生新制上路，每月基本工資由2萬6,400元調整為2萬7,470元，每小時基本工資由176元調整為183元。軍公教薪資調幅4％，勞工保險老年年金請領年齡提高為64歲。

綜所稅方面，一是基本生活費調高為20.2萬元，明年申報綜所稅時即適用；至於免稅額、標扣額和薪資特扣及身障特扣額及課稅級距提高，2025年5月報稅時適用。租金改為特別扣除額，額度調至18萬元；學前幼兒特扣額適用放寬至6歲，額度提高至第一名子女可扣15萬元，第二名之後可扣22.5萬元，取消排富條款。

房地合一稅收部份，財政部完成修法，明年起稅收餘額至少應有10％進入住宅基金，支應長照及住宅政策。遺產稅試算服務及跨局臨櫃申報案件的遺產總額上限，提高為3,500萬。

元旦起新購能源效率第1、2級瓦斯爐或瓦斯熱水器，每台最高補助3千元。送托公共托育機構者，每月補助調升為7千元；送托準公共托育服務者每月補助調升為1萬3千元；中低收入戶再加碼。

社福津貼部份，身心障礙者生活補助費每人每月調整為4,036元、5,420元、9,455元；中低收入老人生活津貼每人每月調整為4,151元、8,302元。弱勢兒童及少年生活扶助則每人每月由2,047元至2,479元，調整為2,190元至2,653元。

另調降健保平均眷口數，第1類第1目至第3目被保險人所屬投保單位或政府應負擔眷屬人數調降為0.56人，健保住院自付額則調高，同一疾病每次住院自負費用上限調高到5萬元，全年累計住院自負最高額調升到8萬4千元。

內政部將放寬來台就學的外國人畢業後可申請延期居留，有特殊貢獻者配偶、未滿18歲子女及身障子女可隨同永久居留。勞動部推出僱用安定措施，金屬製品製造業等七行業勞工，明年上半年放無薪假，可申領半薪補貼。