2023年封關在即，新台幣匯價突然暴升。外資提前回補台股、連日匯入，加上出口商年底作帳拋匯，新台幣兌美元匯率如坐火箭般，27日盤中狂升逾2角，封關前順利攻破31元，近半年再現30整數價位，年底前測試30.5元關卡。2022年新台幣封關收在30.708元，目前回升至30.88元，只要再升1.72角以上，新台幣全年就可收紅。
台股27日續漲百點，新台幣匯價開盤即狂升，午盤後最高升抵30.862元，終場收在30.88元，匯價創6月21日以來的逾半年新高，單日狂升1.85角或0.6％，創12月15日以來最大升幅，新台幣連六個交易日收紅，單日總成交量放大至19.345億美元。
新台幣近期展現獨強氣勢，27日新台幣狂升0.6％，居亞幣中最強，匯銀主管分析，外資27日繼續匯入，除了有些投信贖回款匯回，外資也看好台股、提前先布局，加上出口商拋匯，進口商買盤力道不足，盤中僅剩央行苦撐，上午很用力調節，下午似乎氣力用盡、乾脆「棄守」，3點半最後一盤將匯價稍稍拉回。
分析指出，央行不想浪費子彈，畢竟出口商月底前還有拋匯賣壓，加上外資不停匯入，若要調節，可在月底當天再作特別價格就好，目前保留一點銀彈，避免孤軍奮戰調節效果不大。交易員指出，明年3月美國降息預期逐步發酵，將使資金回流新興市場，加上台灣央行明年上半年預期不降息，若美國開始降息，利差將縮窄，對資金回流也有誘因，新台幣後續可望偏升，但若每天升值1角多，29日封關頂多升至30.6元，匯價短線先測試30.5元，明年才有機會重返2字頭。
新台幣匯價12月延續升勢，至27日全年貶幅僅0.56％，2020年匯價狂升5.61％、2021年續升2.95％、2022年重貶9.9％。
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