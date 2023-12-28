台股封關倒數，M31再度重回千金股行列，27日收在1,040元，第14檔千金股川湖展現企圖心將接棒，上漲38元收942元，封關前力拚14千金榮景。法人預期2024年將出現20千金，上半年有15千金先報到。
第一金投顧董事長陳奕光分指出，隨台股交投熱絡、企業獲利上修，2024年預期有20檔千金股出現，一半以上是IC設計族群，上半年會浮現15檔，過去缺的是石油、現在缺的是晶片。
目前台股13千金依序為股王世芯-KY、信驊、大立光、力旺、緯穎、祥碩、創意、旭隼、譜瑞-KY、嘉澤、聯發科、M31、亞德客-KY。最有機會接棒第14檔千金的是伺服器導軌大廠川湖，距離千元還有58元的股價空間，對2024年展望樂觀，預料封關前在外資、投信回補下有望衝上千金。其餘股價在700元以上的高價股有穎崴、材料-KY、AES-KY、健策、鈊象、和泰車等6檔，也是潛在千金。
此外，IC設計族群中有不少高價股，股價在400元以上分別為瑞昱、聯詠、矽力*-KY、達發、愛普*、晶心科、鈺太、昇佳電子、群聯9檔，挾獲利優於今年及世芯-KY拉高本益比的效應發酵，將是2024年竄出的千金股黑馬。
台新投顧副總經理黃文清認為，2024年台股日均成交量落在3,500～3,700億元，呈現量價齊揚，有利於更多千金股領頭。
展望2024年，第一金投顧將台股2024年指數高點從18,700點至上修至19,500點。陳奕光分析，指數上修基於三大理由：2024年上市櫃獲利也從3.53兆元上修至3.54兆元，年增達17％，帶動指數上調；台股挑戰新高，台積電為觀察指標。台積電2024年EPS預估成長至37.71元、年增18.9％，以本益比推估，預期台積電對台股的市值貢獻2.83兆元、指數貢獻903.9點；台股近五年平均震幅高低為上下2,000點、近十年平均約上下1,500點，從此估算漲點。
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