全球股市多頭炙熱，今年12月外資破例不放假，耶誕節後提前歸隊，27日大買台股367億元，12月買超金額創史上新高，鎖定台積電、聯發科、聯電三巨頭補貨，台積電有望衝600元整數關卡，2023年還有二個交易日，法人認為，台股封關將在萬八開派對。
美聯準會（Fed）明年將降息已無懸念，熱錢湧入新興市場及生成式AI產業展望樂觀，推升美股科技股強勢，外資年末提前歸隊，強勁回補台股，27日大買台股367億元，是11月22日以來最大量，帶動新台幣升值1.85角，升破31元關卡，達30.88元。
台股27日上漲139點收17,891點，續創2022年3月4日以來新高，成交量擴增為2,999億元為近四日最多。
由於與萬八僅差108.5點，康和證券投資總監廖繼弘指出，台股月、季、半年及年線呈現多頭排列，9周KD值高檔鈍化，以緩步墊高方式攻堅，鑑於利多題材不斷，加以新台幣升值趨勢延續，且千金股數量增加，投資信心回籠，年底有望攻堅萬八。
外資27日買超金額前三大巨頭分別是台積電125億元、聯電49億元及聯發科31億元，是推升台股大漲的主因：台積電收在592元，差8元即將收復600元關卡；聯發科挾著天璣9300熱賣與輝達合作車用等AI題材護身，已坐穩千金收在1,040元；晶圓代工二哥聯電落後補漲，大漲2.7元收53.5元，突破平台整理區，將挑戰54.6元前高。
統一投顧董事長黎方國表示，今年台股的12月熱鬧非凡，外資不但沒有因假期買超縮手，反而積極卡位布局，統計12月以來單月買超台股1,486億元，刷新歷年12月的外資買超紀錄，投信在月中結帳後開始布局明年第一季，統計12月買超183億元；自營商則持續結帳，從11月底開始連21賣達832億元；八大公股行庫12月來趁勢減碼211億元，內外資不同調。著眼於全球股市多頭列車持續前行，預期調節過頭的自營商會在2024年元月將被迫回補部位，建議投資人在主流類股壓回整理時都是買點。
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