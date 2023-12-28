由於國內房地產市場低迷，大陸富豪今年把目光放向海外。英國知名房產諮詢公司表示，大陸買家持續湧入中東，而作為中東地區經濟與金融中心的杜拜，更成為大陸富豪追捧的標的，成功炒熱當地房市。
據《南華早報》報導，英國知名房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）指出，從長遠來看，在大陸富豪的追捧下，杜拜將躋身紐約、倫敦與新加坡等頂尖金融中心之列。
萊坊的數據顯示，今年前9個月，透過該公司在杜拜置產的買家中，大陸民眾占了14%，為第2大海外買家，僅次於英國人的16%。而去年大陸買家則占了23%，為萊坊的最大客戶。
房地產營銷公司Juwai IQI集團的數據顯示，2023年將有超過4500名百萬美元富豪移居阿拉伯聯合大公國，這些人幾乎都前往杜拜，因此當地的高端住宅需求可望持續下去。
Juwai IQI集團的共同創辦人兼集團執行長Kashif Ansari指出，對於大陸富豪而言，在杜拜獲得居留權，顯然比在新加坡更便宜且更容易。他預估明年杜拜的房價可能增長至少5%。
英國《經濟學人》也曾報導，杜拜相當受到大陸富豪青睞。杜拜的黃金簽證發放量在2023年前6個月暴增52%，許多取得黃金簽證都是大陸人。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：