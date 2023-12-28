由於國內房地產市場低迷，大陸富豪今年把目光放向海外。英國知名房產諮詢公司表示，大陸買家持續湧入中東，而作為中東地區經濟與金融中心的杜拜，更成為大陸富豪追捧的標的，成功炒熱當地房市。

據《南華早報》報導，英國知名房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）指出，從長遠來看，在大陸富豪的追捧下，杜拜將躋身紐約、倫敦與新加坡等頂尖金融中心之列。

萊坊的數據顯示，今年前9個月，透過該公司在杜拜置產的買家中，大陸民眾占了14%，為第2大海外買家，僅次於英國人的16%。而去年大陸買家則占了23%，為萊坊的最大客戶。

房地產營銷公司Juwai IQI集團的數據顯示，2023年將有超過4500名百萬美元富豪移居阿拉伯聯合大公國，這些人幾乎都前往杜拜，因此當地的高端住宅需求可望持續下去。

Juwai IQI集團的共同創辦人兼集團執行長Kashif Ansari指出，對於大陸富豪而言，在杜拜獲得居留權，顯然比在新加坡更便宜且更容易。他預估明年杜拜的房價可能增長至少5%。

英國《經濟學人》也曾報導，杜拜相當受到大陸富豪青睞。杜拜的黃金簽證發放量在2023年前6個月暴增52%，許多取得黃金簽證都是大陸人。