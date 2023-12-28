歷史經驗顯示，隨著2023年進入最後1周，美股本周可望演出耶誕慶祝行情。但在周二（26日）美股收紅之後，周三（27日）美股早盤卻欲振乏力，3大指數漲跌互見。

截至台北時間27日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲56.24點（或0.15%），暫報37601.57點；那斯達克指數下跌10.89點（或0.07%），暫報15063.68點；標普500指數下跌1.14點（或0.02%），暫報4773.61點；費城半導體指數下跌3.14點（或0.07%），暫報4204.32點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜與臉書母公司Meta小漲，微軟小跌0.42%，蘋果與谷歌母公司Alphabet跌近1%。半導體類股方面，輝達小跌0.18%，超微小漲0.49%，台積電ADR小漲0.02%，聯電ADR大漲4.93%。

瑞訊銀行資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示，市場的樂觀情緒有些過頭，「一旦耶誕老人的興奮消退，宿醉就會襲來」。

#台積電 #聯電 #ADR #小漲 #3大指數 #漲跌互見