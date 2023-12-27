第5屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣，台灣彩券表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」28日是這屆最後一次開獎日，2億元頭獎若無人中獎，頭獎獎金全數分配至貳獎，年底翻身就靠這一次了。
「大樂透」最後一期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將調整至當期貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按原配獎比率重新分配獎金；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日晚間十點。
此外，第5屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於明年1月1日開賣。
台灣彩券也揭露第4屆有趣統計，電腦型彩券第4屆頭獎獎金累計超過新臺幣1120億元，臺中市累計開出的頭獎金額以及億元（含）以上頭獎中獎注數，皆為全臺之冠；立即型彩券第4屆累積銷售長度約35萬公里，可繞地球8.8圈，百萬元（含）以上獎項則以新北市兌領個數位居全臺之冠。
第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本週將陸續停止發行，28日開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上8點後停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。
「大樂透」也即將於12月29日晚上八點起停止發行，8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額係由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則之獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配。
「大樂透」最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出之獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一天開獎日為12月31日，為進行屆次之投注系統轉換，最後一期開獎時間將提前至當天22：00（原為23：55），喜歡「BINGO BINGO賓果賓果」的民眾要留意並把握最後投注機會。
台灣彩券表示，為符合市場需求，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，第5屆公益彩券將由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品揭開序幕。
台灣彩券表示，電腦型彩券每項產品多年經營下來，可以概略判斷出其生命週期，新的一屆刮刮樂也會持續創新，民眾可以拭目以待。
台灣彩券同步揭露第4屆（103年~112年12月19日止）有趣數據，電腦型彩券第4屆累計銷售達6529億元，銷售張數超過50億張，等於十年來每天銷售近140萬張彩券，平均每秒銷售16張彩券，頭獎獎金累計超過1120億元，十年內開出的4202注頭獎中，單注金額達億元（含）以上的共有241注。
以全臺縣市統計，含金量最高的前三名縣市分別為臺中市、新北市、高雄市，三個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎佔第4屆累計頭獎獎金的一半，而臺中市更為億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元（含）以上的頭獎。
立即型彩券第4屆累積銷售6334億元、賣出23.6億張，平均每秒可賣出7張刮刮樂，這23.6億張刮刮樂的長度加總約35萬公里，估計可以繞地球8.8圈；第4屆立即型彩券截至目前，共刮出7,307個百萬元（含）以上獎項，以新北市17％ 佔比最高，位居全臺之冠。
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