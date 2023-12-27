幸福企業尾牙中獎率逾50％！中信金27日舉辦尾牙，除了「Passion Sisters」全員到齊外，創作才子「韋禮安」、「八三夭」、「宇宙人」都來勁歌熱舞。據了解，中國信託集團共計超過3萬名員工，近年來皆由各業務單位自行舉辦，今年共計將規劃至少六場次的尾牙活動，且安排超過50％中獎率的豐富獎品及藝人表演，員工嗨翻。

首先登場的中國信託後勤尾牙的主辦單位打造跨年晚會陣容的表演節目，卡司堅強，首先邀請到今年成軍滿十年、人氣永遠爆表的啦啦隊女孩「Passion Sisters」，除了17位女孩全員到齊，特別將今年七月份前往日本富士電視台慶祝65週年的精彩表演原汁原味搬到現場，引爆超過3,000名中國信託同仁的熱情。

另外邀請KTV必點金曲、擁有超高顏值，是萬千粉絲心中的男神代表，透過歌曲寫出對生活和感情的獨特見解，更於今年入圍金馬獎-最佳電影原創歌曲的創作才子「韋禮安」，以如果可以等四首超人氣金曲感動人心。

甫獲34屆金曲獎「最佳樂團獎」實力團體，「宇宙人」！深獲年輕族群喜愛，把特殊的「宇宙」樂風帶進現場，超熱氣氛。

壓軸的表演則是邀請到成軍20年天團「八三夭」，其主打青春、正能量的曲風，每一次演唱會門票都是秒殺，音樂版圖開拓到日本、韓國。

更憑藉偶像劇《想見你》的片尾曲，攻占各大音樂平台排行榜冠軍、人氣屹立不搖。