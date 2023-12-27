距離2024總統大選倒數17天，《商業周刊》今天（27日）公布針對515位企業家大選民調，涵蓋製造業、科技業、服務業、金融業，市值逾7兆元。調查結果顯示，過去大選主打的兩岸牌、戰爭牌已不管用！比起ECFA，企業主更在意CPTPP與國際經貿；相較戰爭，務實的企業主們，更擔心的是缺電、缺工、缺人才。

《商業周刊》發起《商周企業家大選民調》，與全台最大企業共學平台「商周CEO學院」合作，並協請磐石會、機械公會、智動協會、連鎖加盟促進協會、不動產代銷公會等公協會，邀請會員填答問卷；同時由商周記者群親訪市值千億、產業前三大龍頭企業，邀請其董事長、總經理等高階主管參與調查。為2024總統選舉第一份代表台灣企業家心聲的大選民調。

商周詢問企業主「哪些因素影響您的投票意向（滿分5分）」時，得分最高的前三選項為：「經濟政策」、「供電穩定度」與「擔心台海戰爭」，得分依序是4.47分、4.29分、3.94分。雖然台灣企業主最在意經濟，但他們的關注重點，已從過去的中國市場，轉向全世界。

大選前夕，中國國台辦中止ECFA的12項關稅減讓項目，但商周調查發現，比起ECFA，候選人的CPTPP政策更影響企業主投票選擇。CPTPP政策的影響度得分為3.85分，高於ECFA政策影響度得分3.63，顯示台灣企業家更在意國際與區域經貿協定，關注新市場、新機會。

即便是過去選戰常出現台海危機議題，企業主對此也呈現兩極看法。相較其他「影響投票意向」選項，企業主填答分數不是全部集中在高分，就是全在低分；但在「擔心台海戰爭」選項，卻是部分集中高分、部分集中低分，近2成企業主認為戰爭對其投票意向影響不大。若照產業別分類，科技業較為擔憂台海戰爭，服務、製造、金融業則較不擔心。

比起對戰爭的擔憂，這群企業主對「供電穩定度」更為重視；而比起候選人的綠電政策，他們更在意核電政策。據商周調查，供電穩定度影響企業主投票意向排名第二，得分為4.29分；候選人的「核電政策」排名第四，得分為3.9分；「綠電供給或價格」排名最末（第七），得分僅3.44分，且不分製造業、服務業、金融業或科技業，重視度排名都不變。

在候選人執政看好度上，企業主也替三組候選人打出分數。「柯盈配」、「賴蕭配」、「侯康配」三組候選人中，詢問「哪位候選人最有能力處理XX議題」時，企業主對侯康配在「經濟成長」、「產業發展」、「兩岸經貿」都給予最高評價，看好度分別是43％、43％、61％。

賴蕭配則在「國際地位」一項得分最高，獲得56％，「經濟成長」、「產業發展」各為37％、34％，在三組候選人中排名第二。柯盈配在「經濟成長」、「產業發展」、「國際地位」三項皆排名第三，僅在「兩岸經貿」的看好度上，以21％贏過賴蕭配的19％。

雖然，賴蕭配在提升國際地位上獲最高分，反映民進黨執政在國際政治、經貿方面的成果，但詢問企業家對現任政府執政評分時，「兩岸經貿關係」、「缺工問題」、「人才問題」三項是最低分，顯示企業目前仍面臨缺工、缺才困境，並期待政府有辦法和緩兩岸關係。

值得關注的是，營收規模十億元以下的製造業企業主，最看好賴蕭配能提升台灣經濟；營收規模十億到一百億、或百億以上的製造業，賴蕭配看好度也和侯康配不相上下，顯示製造業企業主對賴蕭配看好程度較高。

但在服務業與科技業，不論營收規模，侯康配的看好度都是第一；而不論產業，營收百億以上的大型企業普遍看好侯康配；柯盈配看好度則在不同營收規模的各產業多數位居最後。