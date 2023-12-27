南韓「不婚不生」狀況漸成主流，少子化的問題更頻頻躍上國際新聞版面。韓媒引用購物平台數據報導，今年前3季在南韓的寵物推車銷量竟然首度超過一般嬰兒車，顯示越來越多南韓家庭選擇飼養寵物，並願意把錢花在毛小孩身上。
據南韓統計廳預估，今年南韓女性的預期生育子女數量可能會降至0.72個，明年進一步降至0.68個，2025年再降至0.65個。
但是調查結果顯示，養寵物的南韓家庭卻在不斷增加，從2012年的364萬戶增至去年的602萬戶，每4個南韓家庭就有1個飼養寵物。
南韓最大網購平台Gmarket在24日公布的數據顯示，今年前3季出售的推車中，高達57%為寵物專用，嬰兒車只有43%。寵物推車占比明顯較2021年時的33%與2022年時的36%大幅攀升。
Gmarket相關人士表示，寵物用推車銷量增加，嬰兒車銷量減少的現象，從以前就有持續的趨勢。儘管南韓政府多年來持續釋出政策利多，希望提升生育率，但寵物推車與嬰兒車銷售比重的變化，反映出當局的政策顯然沒有發揮效用。
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