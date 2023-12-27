俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在莫斯科與印度外長蘇杰生會談後表示，俄羅斯和印度在聯合生產軍事裝備計畫的談判取得實質進展。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在記者會上表示，這種合作具有戰略性質，符合兩國利益，有助於確保歐亞大陸的安全。

他說，莫斯科尊重印度實現軍事硬體供應商多元化的願望，也準備支持新德里在印度生產所需物品的願望。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天將與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。

蘇杰生表示，他預期蒲亭和印度總理莫迪（Narendra Modi）明年將會會面。

蘇杰生說，他和拉夫羅夫討論烏克蘭和加薩的衝突，以及雙邊貿易和投資。

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