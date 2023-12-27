菲律賓衛生部今天指出，截至12月2日，今年菲國屈公病病例達2889例，較去年同期600例激增381.5%。
菲國衛生部表示，雖然今年屈公病病例激增，但近期病例數已呈下滑趨勢。過去2年，菲律賓沒有患者因這種病媒蚊傳播的病毒性疾病身亡。
根據近5年數據，屈公病病例通常在菲律賓每年6到9月的雨季期間增加。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，今年菲律賓屈公病病例大多出現在呂宋島中北部的科迪勒拉行政區（Cordillera），共1146例，但去年僅發現4例病例。
菲國中部民馬羅巴區（Mimaropa）病例數從去年9例增加到465例；呂宋島東北部卡加延谷地區（Cagayan Valley）從去年2例躍升到394例；呂宋島西北部伊羅科斯地區（Ilocos）今年發現374例屈公病病例。
屈公病透過埃及斑蚊和白線斑蚊等病媒蚊傳播。患者被病媒蚊叮咬的3到7天後會出現症狀。
世界衛生組織表示，屈公病可能導致發燒、嚴重關節疼痛、關節腫脹、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲勞和出疹。
另一方面，今年菲律賓至今記錄19萬5603例登革熱病例，較去年同期減少22.6%。（編輯：陳惠珍）1121227
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