印度政府表示，科羅曼德國際公司位於坦米爾那都省（Tamil Nadu）的工廠附近一條管線發生氨氣外洩，造成約60人送醫住院治療。
路透社今天報導，印度政府在聲明中表示，這些人因呼吸困難、眼睛有灼熱感而被送往醫院治療，目前52人仍在接受觀察。
昨天發生氨氣外洩時，科羅曼德國際公司（Coromandel International）這座位於清奈印諾爾（Ennore）的化肥製造廠正準備透過2.5公里長的海底管線接收氨氣。
政府聲明寫道，「化肥廠於晚上11時45分左右觀察到管線壓力下降」，同時發現倉儲設施周圍有刺鼻氣味，「他們將在一天內確定管線損壞的確切位置和程度，並在開始輸送氨氣之前進行補救」。
科羅曼德國際公司在稍早提交的交易所文件中表示：「所有人都很安全，一切已恢復正常。我們已向有關當局通報此事。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：