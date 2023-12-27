印度政府表示，科羅曼德國際公司位於坦米爾那都省（Tamil Nadu）的工廠附近一條管線發生氨氣外洩，造成約60人送醫住院治療。

路透社今天報導，印度政府在聲明中表示，這些人因呼吸困難、眼睛有灼熱感而被送往醫院治療，目前52人仍在接受觀察。

昨天發生氨氣外洩時，科羅曼德國際公司（Coromandel International）這座位於清奈印諾爾（Ennore）的化肥製造廠正準備透過2.5公里長的海底管線接收氨氣。

政府聲明寫道，「化肥廠於晚上11時45分左右觀察到管線壓力下降」，同時發現倉儲設施周圍有刺鼻氣味，「他們將在一天內確定管線損壞的確切位置和程度，並在開始輸送氨氣之前進行補救」。

科羅曼德國際公司在稍早提交的交易所文件中表示：「所有人都很安全，一切已恢復正常。我們已向有關當局通報此事。」